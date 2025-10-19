Chủ Nhật, 19/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Trao hỗ trợ 700 triệu đồng giúp xã Xuân Lâm khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hoàng Vĩnh 19/10/2025 11:13

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân sau các đợt lũ lụt, vừa qua, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao 700 triệu đồng cho xã Xuân Lâm.

Tham dự có các ông: Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam; Nguyễn Quốc Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Vicem, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên, Tổng Giám đốc công ty; Đỗ Văn Huân - Ủy viên BCH Đảng bộ Vicem, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Logistic Vicem, Tổng Giám đốc công ty.

Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên (đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Xuân Lâm.
Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Xuân Lâm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong trận lũ sau hoàn lưu bão số 10, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề (ước tính tổng thiệt hại trên 57 tỷ đồng), trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường học… bị hư hỏng, thiệt hại lớn.

Chia sẻ với những khó khăn trước mắt của nhân dân xã Xuân Lâm, Công ty CP Logistic Vicem (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trường THCS Ngọc Sơn (xã Xuân Lâm).

Công ty CP logistic Vicem (đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trường THCS Ngọc Sơn xã Xuân Lâm.
Công ty CP logistic Vicem (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trường THCS Ngọc Sơn xã Xuân Lâm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Dịp này, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Xuân Lâm.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Xuân Lâm, đồng chí Lê Đình Thanh – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong thời gian qua của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam, đặc biệt là trận lũ sau hoàn lưu bão số 10. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa đó, đã góp phần quan trọng giúp xã Xuân Lâm sớm khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống, sản xuất…

Bài liên quan

Đọc tiếp

Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Tân Mai

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Tân Mai

Bộ Y tế tổ chức tư vấn sức khoẻ và hỗ trợ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Bộ Y tế tổ chức tư vấn sức khoẻ và hỗ trợ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Khắc phục hậu quả bão số 10

Đọc tiếp

Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Eurowindow Holding hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Tân Mai

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Tân Mai

Bộ Y tế tổ chức tư vấn sức khoẻ và hỗ trợ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Bộ Y tế tổ chức tư vấn sức khoẻ và hỗ trợ người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa bão

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Trao hỗ trợ 700 triệu đồng giúp xã Xuân Lâm khắc phục thiệt hại do mưa lũ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO