Xã hội Trao hỗ trợ 700 triệu đồng giúp xã Xuân Lâm khắc phục thiệt hại do mưa lũ Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân sau các đợt lũ lụt, vừa qua, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao 700 triệu đồng cho xã Xuân Lâm.

Tham dự có các ông: Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam; Nguyễn Quốc Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Vicem, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên, Tổng Giám đốc công ty; Đỗ Văn Huân - Ủy viên BCH Đảng bộ Vicem, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Logistic Vicem, Tổng Giám đốc công ty.

Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Xuân Lâm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong trận lũ sau hoàn lưu bão số 10, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề (ước tính tổng thiệt hại trên 57 tỷ đồng), trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường học… bị hư hỏng, thiệt hại lớn.

Chia sẻ với những khó khăn trước mắt của nhân dân xã Xuân Lâm, Công ty CP Logistic Vicem (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trường THCS Ngọc Sơn (xã Xuân Lâm).

Công ty CP logistic Vicem (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trường THCS Ngọc Sơn xã Xuân Lâm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Dịp này, Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam) đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Xuân Lâm.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Xuân Lâm, đồng chí Lê Đình Thanh – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong thời gian qua của Tổng Công ty Xi măng Vicem Việt Nam, đặc biệt là trận lũ sau hoàn lưu bão số 10. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa đó, đã góp phần quan trọng giúp xã Xuân Lâm sớm khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống, sản xuất…