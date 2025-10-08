Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Xuân Lâm tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 10/8, Đảng bộ xã Xuân Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 – 2030).

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng ủy các xã (thuộc huyện Thanh Chương cũ); 197 đảng viên, đại diện cho tổng số 1.885 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Xuân Lâm dự đại hội.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội.

Kết quả đạt được toàn diện

Đảng bộ xã Xuân Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Minh Tiến, Xuân Dương và Ngọc Sơn, thuộc huyện Thanh Chương trước đây. Đảng bộ có tổng số 1.885 đảng viên, sinh hoạt tại 60 tổ chức đảng trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ 3 xã trước sáp nhập đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lê Đình Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.



Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Xuân Lâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc kịp thời, thông suốt, không để gián đoạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua ở xã Xuân Lâm: kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn đạt khoảng 9,1%. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt 66,5 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự đại hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực; có 15/17 trường công lập đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2. Quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Doãn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Xuân Lâm trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội.



Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đặt ra quyết tâm đưa xã Xuân Lâm phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 45 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - trật tự, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Các đảng viên tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Lê Đình Thanh – Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí Nguyễn Doãn Sơn và Nguyễn Cao Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo sau Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã trước khi sáp nhập và xã Xuân Lâm hiện nay.

Bày tỏ sự đồng tình cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm trong việc thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đó đề ra các quan điểm, mục tiêu phát triển cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; đồng chí Lê Văn Giáp cũng định hướng, gợi mở nhiều vấn đề mà Đảng bộ xã Xuân Lâm cần quan tâm tập trung trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát biểu tại đại hội.

Trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; trong đó nhiệm vụ đầu tiên và trước mắt là phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo để vận hành hệ thống chính trị 2 cấp thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả; rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch của xã; trong đó, chú trọng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng..., phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển chung của tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tạo động lực để phát triển; đổi mới mô hình phát triển kinh tế bền vững, thu hút mọi nguồn lực đầu tư để phát triển.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng phát triển xanh, bền vững, chất lượng cao; gắn phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027, nông thôn mới nâng cao vào năm 2029.

Chăm lo toàn diện lĩnh vực văn hoá - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh.

Việc triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống cần xác định rõ các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát thực tiễn, trọng tâm, trọng điểm; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cần phải rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được và rõ trong kiểm tra, giám sát, đánh giá.