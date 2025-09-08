Trang nhất Nghệ An định hướng chiến lược, mở rộng tầm nhìn phát triển cho các địa phương thông qua công tác duyệt đại hội Đảng Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức duyệt đại hội cho đảng bộ các xã, phường, không chỉ nhằm kiểm tra, hoàn thiện một bước về nội dung văn kiện, chương trình đại hội, mà đây còn là cơ hội để Ban Thường vụ Tỉnh ủy truyền tải những định hướng lớn, nâng cao tầm nhìn, tư duy phát triển cho cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Tam Quang. Ảnh: Mai Hoa

Gợi mở tầm nhìn và hướng phát triển trọng tâm

Xã Châu Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 4 xã: Châu Thuận, Châu Bính, Châu Tiến, Châu Thắng, thuộc huyện Quỳ Châu cũ. Sáng 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức duyệt đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng với 6 địa phương khác.

Đồng chí Lô Thanh Luận - Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến cho rằng: Thông qua hoạt động duyệt đại hội của tỉnh với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã góp ý, gợi mở nhiều nội dung chuyên môn chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực cho địa phương.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đã góp ý giúp địa phương xây dựng hệ thống các chỉ tiêu vừa đảm bảo các chỉ tiêu chung thống nhất của tỉnh, vừa có các chỉ tiêu mang tính đặc thù của địa phương khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Xã Châu Tiến gắn bảo tồn các giá trị văn hóa dệt thổ cẩm truyền thống với phát triển kinh tế hàng hóa và phát triển du lịch. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với các chỉ tiêu là các nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá cần tập trung cho nhiệm kỳ mới; đồng thời gợi mở hướng phát triển kinh tế trọng tâm cho địa phương trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển các sản phẩm mang tính đặc sản, như lúa Japonica, vịt bầu Quỳ, dệt thổ cẩm… gắn với phát huy các giá trị sinh thái và văn hóa để phát triển du lịch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hùng Chân. Ảnh: CSCC



Cũng tâm đắc về các ý kiến góp ý trách nhiệm và trí tuệ của lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh vào dự thảo báo cáo chính trị của địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hùng Chân cho rằng: Qua được góp ý, địa phương chúng tôi tự tin hơn để bước vào nhiệm kỳ mới khi xác định rõ các “điểm nghẽn” để đề ra các khâu đột phá về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và xây dựng các mô hình kinh tế mang tính động lực. Trọng tâm là phát triển kinh tế rừng, trong đó tập trung trồng rừng gỗ lớn gắn với phát triển kinh tế dưới tán rừng, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm quy mô lớn; bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa truyền thống dân tộc, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Địa phương cũng xác định đột phá về con người, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý cũng như phát triển kinh tế - xã hội; gắn với nâng cao trình độ nhận thức, thay đổi tư duy và trình độ sản xuất, kinh doanh của người dân, phấn đấu đưa xã Hùng Chân thoát khỏi xã nghèo, từng bước phát triển bền vững.

Mô hình trồng cây dược liệu tại xã Hùng Chân. Ảnh: Mai Hoa



Xã Kim Bảng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số 3 xã: Thanh Hà, Thanh Thủy và Kim Bảng (cũ); nơi có Cửa khẩu Thanh Thủy và tuyến đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang được xúc tiến triển khai trong tổng thể dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn. Tuyến đường này ngoài đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giao thông giữa Nghệ An và Lào, còn là tuyến đường quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam với Lào, Thái Lan.

Từ lợi thế đó, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cũng đã định hướng cho địa phương cần đi tắt đón đầu, ưu tiên tập trung quy hoạch, trong đó có quy hoạch đất đai. Trên cơ sở đó, xác định các vùng kinh tế để tập trung thu hút đầu tư, hình thành cụm, khu công nghiệp, logistics…

Đinh hướng phát triển đô thị xã Đại Đồng 2 bên bờ sông Lam qua cầu Dùng. Ảnh: Mai Hoa

Xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số 4 xã (Đại Đồng, Thanh Phong, Thanh Ngọc, Đồng Văn và thị trấn Dùng cũ).

Theo ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Địa phương phải tính đến xây dựng xã trở thành đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh của tỉnh với tư duy đột phá phát triển đô thị mở rộng 2 bên bờ sông Lam; đẩy mạnh phát triển thành trung tâm vùng về thương mại, dịch vụ, kết hợp với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa…

Tăng tính bao quát và liên kết trong tiếp cận

Để triển khai công tác duyệt đại hội cho đảng bộ 130 xã, phường trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 11 tổ công tác do các đồng chí Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Tổ trưởng. Nội dung duyệt đại hội bao gồm công tác chuẩn bị đại hội, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình đại hội và dự kiến thời gian tổ chức đại hội đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bởi vậy, hoạt động duyệt đại hội đóng vai trò rất quan trọng, một mặt rà soát, hướng dẫn mang tính kỹ thuật xây dựng văn kiện, chương trình đại hội, mặt khác để giúp cơ sở “mở rộng tầm nhìn”, tiếp cận sâu sắc hơn với các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và vùng liên kết phát triển gắn với sự phát triển của địa phương.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã An Châu. Ảnh: Mai Hoa



Theo đó, ngoài gợi mở tầm nhìn, hướng phát triển mới cho từng địa phương trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh hiện có, các tổ công tác của tỉnh cũng đã góp ý, đề xuất các địa phương nghiên cứu sâu các chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương và tỉnh.

Đặc biệt, cần quan tâm tới 2 nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân, gắn với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về Nghệ An, cùng với quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xây dựng các mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu sát đúng; đặc biệt sự tương thích giữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của cấp xã và tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng: Mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong giai đoạn tới là 2 con số, cụ thể là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 12% trở lên.

Bởi vậy, các địa phương có điều kiện thuận lợi, tiềm năng, dư địa phát triển cần phải xác định được chỉ tiêu phù hợp để đạt được mục tiêu chung của tỉnh; cụ thể phải đưa ra mục tiêu tăng trưởng ít nhất từ 12% trở lên và thu nhập bình quân đầu người cũng phải cao hơn thu nhập bình quân chung của tỉnh.

Mô hình trồng nho tại xã Lam Thành. Ảnh: Mai Hoa



Hay đối với chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, một số tổ công tác cũng lưu ý các địa phương về tinh thần chung của Trung ương đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, các địa phương cần xây dựng chỉ tiêu này sát đúng với tinh thần chung và phải có quyết tâm chính trị cao để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá cho nhiệm vụ này.

Ngoài các vấn đề nêu trên, một điểm nổi bật trong hoạt động duyệt đại hội nhiệm kỳ này là sự nhấn mạnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tính liên kết vùng để tạo động lực phát triển bền vững của từng địa phương, khắc phục tư duy phát triển “bó hẹp” trong địa giới hành chính và nguồn lực hiện có.

Sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa



Cùng với tính liên kết vùng, vấn đề liên kết ngành, lĩnh vực trong phát triển cũng được quan tâm, thay vì cách tiếp cận đơn ngành, đơn lẻ như trước đây.

Chẳng hạn, các xã có lợi thế về nông nghiệp không chỉ dừng ở mục tiêu tăng năng suất hay diện tích, mà phải tính đến việc phát triển theo chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp, định hướng thị trường xuất khẩu.

Các xã miền núi, đồng bào dân tộc, kết hợp bảo tồn văn hóa, sinh thái gắn với phát triển du lịch và làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Các xã vùng ven đô phải có định hướng thích nghi với quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động, đất đai…

Cùng với các định hướng trọng tâm, tăng tính bao quát và liên kết trong tiếp cận, các tổ công tác cũng giúp các cơ sở xác định rõ các khâu đột phá trên cơ sở xác định rõ các khâu yếu, điểm nghẽn, nút thắt gây cản trở phát triển của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự báo có thể xảy ra trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, để đề ra các giải pháp giải quyết trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, gợi mở 3 khâu đột phá trọng tâm, gồm: Đột phá về cơ cấu lại mô hình phát triển mới; đột phá tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, trong đó có quy hoạch đất đai, trên cơ sở đó, xác định từng vùng sản xuất tương ứng nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế từng địa phương và thu hút nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong nội bộ từng địa phương gắn với liên kết vùng; đột phá về con người, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Hiện, Nghệ An đang đứng trước thời cơ lịch sử để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Bởi vậy, việc nâng tầm tư duy và chiến lược phát triển cùng với thống nhất tư tưởng hành động giữa các cấp có vai trò quan trọng, làm tiền đề cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 bứt phá mạnh mẽ hơn ở từng địa phương và cả tỉnh.