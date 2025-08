Đại hội Đảng ‘bốn không’ - Chủ trương đúng, hợp lòng dân ở Nghệ An

Thời sự Đại hội Đảng ‘bốn không’ - Chủ trương đúng, hợp lòng dân ở Nghệ An Đại hội Đảng các cấp lần này ở Nghệ An sẽ là kỳ đại hội “bốn không”: không giấy, không hoa, không văn nghệ, không quà tặng. Chủ trương này đang nhận được sự đồng tình đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nối tiếp chủ trương tổ chức các cuộc họp “không giấy”, không hoa; tại kỳ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục chủ trương không tổ chức văn nghệ, không mua quà tặng; trở thành kỳ đại hội “bốn không”: không giấy, không hoa, không văn nghệ, không quà tặng. Chủ trương này đang nhận được sự đồng tình đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã ghi lại một số ý kiến cơ sở.

Mai Hoa (Ghi) • 06/08/2025

Đại hội Đảng bộ xã Đại Huệ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng phát triển địa phương giai đoạn tới. Vì vậy, công tác chuẩn bị được chúng tôi thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo với đầy đủ nội dung theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, ngay sau khi Thường trực Tỉnh ủy có chỉ đạo không tổ chức chương trình văn nghệ, không tặng quà tại đại hội, Thường trực Đảng ủy xã Đại Huệ đã tiến hành hội ý, thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Điều đó thể hiện tinh thần chấp hành nghiêm chỉ đạo cấp trên và, quan trọng hơn, là sự đồng thuận với một chủ trương hợp tình, hợp lý, mang tính nhân văn rất cao.

Lãnh đạo xã Đại Huệ tặng quà cho đối tượng chính sách nhân ngày 27/7. Ảnh: Mai Hoa

Trong bối cảnh, toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hành tiết kiệm; đồng thời với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia cùng với người dân các xã miền Tây Nghệ An, cùng tỉnh Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai, thì việc tiết giảm các hoạt động mang tính hình thức như văn nghệ, quà tặng là hoàn toàn phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở “không văn nghệ, không quà tặng”, xã Đại Huệ còn quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức đại hội với tinh thần “không giấy”, “không hoa”, nhưng vẫn đảm bảo không khí trang trọng, chu đáo, hiệu quả. Tinh thần này được Đảng bộ xã tuyên truyền sâu rộng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân.

Mô hình trồng nho mẫu đơn tại xã Đại Huệ. Ảnh: Mai Hoa

Tôi tin rằng, cách tổ chức tiết kiệm, đi vào thực chất chính là cơ sở để đại hội lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Và đó cũng chính là điều kiện để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, bền vững; để tinh thần tiết kiệm và chia sẻ là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

* * * * *

Là cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc không tổ chức chương trình văn nghệ và không mua quà tặng đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ xã.

Việc không tổ chức văn nghệ chào mừng hay tặng quà cho đại biểu không làm giảm ý nghĩa chính trị của đại hội, mà ngược lại, thể hiện sự gương mẫu, tiết kiệm, thực hành chống lãng phí trong tổ chức các hoạt động của Đảng. Mặt khác, hiện nay, trong bối cảnh, các xã miền Tây tỉnh Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc đang gánh chịu những tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Tỉnh ủy Nghệ An đang chỉ đạo cả hệ thống chính trị và kêu gọi mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, chung sức ủng hộ các xã miền Tây khắc phục hậu quả sau thiên tai… Đồng thời, việc sáp nhập xã mới đi vào hoạt động cũng còn nhiều khó khăn, nên chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo như vậy là rất đúng, tiết kiệm ngân sách, tránh hình thức phô trương và cũng là thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ với những xã đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỳnh Anh. Ảnh: CSCC

Giản lược phần hình thức giúp Đảng bộ tập trung chuẩn bị tốt hơn văn kiện, chương trình làm việc, điều hành đại hội cũng như nâng cao chất lượng các ý kiến thảo luận, góp phần xây dựng nghị quyết sát với thực tế. Đồng thời, qua đó cũng tạo sự đồng thuận cao giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân – những người luôn mong muốn đại hội không chỉ thành công về mặt tổ chức mà còn đem lại kết quả thiết thực, khả thi.

Chủ trương đúng và trúng này của Thường trực Tỉnh uỷ sẽ là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, chống hình thức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng. Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Anh tới đây chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp với tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm và trách nhiệm, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

* * * * *

Tôi hoàn toàn đồng tình và đánh giá cao chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc tổ chức đại hội “không quà, không văn nghệ”. Đây là một chủ trương rất đúng đắn, hợp lý và đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, nhất là đối với các xã miền núi, biên giới vừa sáp nhập như Tiền Phong – nơi còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong tổ chức hoạt động và cân đối ngân sách.

Xã Tiền Phong huy động sức dân làm đường bê tông. Ảnh Mai Hoa

Việc không tổ chức văn nghệ, không mua quà tặng đại biểu sẽ giúp địa phương tiết kiệm một khoản kinh phí đáng kể, từ đó có thể dành cho các mục tiêu thiết thực hơn như: hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, người yếu thế, hay ủng hộ các xã vùng sâu, vùng xa đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 7A. Đây không chỉ là hành động tiết kiệm mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần sẻ chia, đoàn kết, nhân văn trong tổ chức đại hội.

Mô hình trồng keo giống tại xã Tiền Phong. Ảnh: Mai Hoa

Chủ trương này của tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, phô trương, lãng phí. Đặc biệt, trong bối cảnh chính quyền địa phương đang trong giai đoạn đầu vận hành theo 2 cấp, với ngân sách còn hạn chế, thì sự chỉ đạo này càng thể hiện rõ sự trăn trở và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với cơ sở. Quan trọng hơn, việc không quà, không văn nghệ không hề làm ảnh hưởng đến chất lượng, nội dung, hiệu quả, ý nghĩa của đại hội.

Không chỉ tiết kiệm bằng hành động cụ thể “không quà, không văn nghệ” tại đại hội, mà đây còn là thông điệp sẽ được lan toả về nề nếp, ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách thực chất.

* * * * *

Là người dân theo dõi tình hình thời sự của tỉnh, tôi được biết chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện “bốn không” trong đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030: không giấy, không hoa, không văn nghệ, không quà biếu. Đây là một quyết định đúng đắn, hợp lòng dân, thể hiện rõ sự gương mẫu, đi đầu của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí, hình thức.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương còn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ thì việc giảm chi phí cho các hoạt động mang tính hình thức tại các đại hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Thường trực Tỉnh uỷ nhằm dành nguồn lực chăm lo cho người dân. Đây cũng là một cách để Đảng gần dân hơn, sống trong lòng dân bằng sự giản dị và hiệu quả.

Bản Cành Toong, xã Yên Na huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh. Ảnh: Mai Hoa

Tôi mong rằng, tinh thần này không chỉ dừng ở đại hội, mà sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị, để có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình sinh kế, cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân, nhất là địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.