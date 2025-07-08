Thứ Năm, 7/8/2025
Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thành Cường 07/08/2025 16:29

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh tại cuộc họp chiều 7/8.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-7
Chiều 7/8, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức họp cho ý kiến về công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đại hội chủ trì.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Lý - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-11
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc họp, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho ý kiến về kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông qua dự thảo Quyết định kiện toàn, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thông qua maket, tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-2
Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Cường
Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-3
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Các thành viên dự họp đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất nhiệm vụ tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian tới đảm bảo, có trọng tâm; tham mưu kiện toàn Tiểu ban Tuyên truyền; Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền sát với tình hình thực tế hiện nay.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-9
Đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Cùng đó, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, Tổ giúp việc Đại hội chi tiết, cụ thể, rõ ràng; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đến 130 xã, phường trên toàn tỉnh.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-12
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu Ban Tuyên truyền đại hội ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-1
Các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Để công tác tuyên truyền trong thời gian tới thực sự có hiệu quả, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên trong tiểu ban tuyên truyền lưu ý, công tác tuyên truyền bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hình thức phải đa dạng, phong phú, sinh động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền đại hội tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XX của tỉnh, Đại hội XIV của Đảng.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-5
Các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền phải nỗ lực, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của mình để cùng với tập thể Tiểu ban Tuyên truyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền để thông tin đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân của 130 xã, phường trong toàn tỉnh một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng-4
Các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, hướng mạnh về cơ sở, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

