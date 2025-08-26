Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 Ngày 26/8, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại một số địa phương, công trình thủy lợi.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi người dân xóm Thuận Hòa, phường Trường Vinh. Ảnh: TL



Tại phường Trường Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn đã kiểm tra trạm bơm tiêu úng phía Nam. Trạm bơm này đang vận hành hết công suất với lưu lượng tiêu thoát 57.000m³/giờ.

Kiểm tra tại Trạm bơm số 3, do sự cố mất điện lưới, đến 24h đêm qua trạm mới được đưa vào vận hành để tiêu thoát lũ cho khu vực phường Bến Thủy cũ (nay thuộc Trường Vinh).

Đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành cống tiêu Rào Đừng tại phường Vinh Lộc. Ảnh: TL



Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra tại xóm Thuận Hòa. Trước khi bão đổ bộ, các hộ dân sinh sống ngoài đê ở đây đã được di dời đến nơi an toàn. Khi bão tan, người dân đã trở về nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác vận hành cống tiêu Rào Đừng tại phường Vinh Lộc, kiểm tra Cảng Cửa Lò và khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Cửa Lò. Sau bão, toàn bộ tàu thuyền neo đậu tại đây đều an toàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: TL



Đoàn công tác cũng đến kiểm tra thiệt hại tại Trường Mầm non Nghi Thủy, nơi bão đã làm sập, hư hỏng toàn bộ mái tôn của hai dãy nhà; Kiểm tra công tác vận hành tiêu thoát nước tại Bara Nghi Quang ở xã Hải Lộc. Mặc dù các cửa tiêu đã xuống cấp, đơn vị quản lý vẫn nỗ lực khắc phục, huy động tối đa nhân lực để đảm bảo tiêu úng kịp thời.

Qua kiểm tra nắm tình hình, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời động viên các hộ dân bị thiệt hại, mong bà con đoàn kết, khắc phục khó khăn. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo chính quyền địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5; chú trọng tiêu thoát nước lũ nội đồng, khu vực đô thị trong trường hợp mưa lớn kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi với lực lượng vũ trang về tình hình khắc phục do bão số 5. Ảnh: TL



Trước mắt, các địa phương cần huy động lực lượng dọn dẹp cây gãy đổ và các vật cản trên đường để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến. Đối với địa bàn miền núi, nơi có các ngầm, tràn cần cắm biển báo, bố trí người trực để hướng dẫn người tham gia giao thông an toàn.

Sau bão, toàn bộ tàu thuyền ở phường Cửa Lò đã neo đậu an toàn. Ảnh: TL



Sau bão số 5, tỉnh Nghệ An vẫn đang xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng, ngành điện cần tập trung xử lý hạ tầng, khắc phục, xử lý sự cố, sớm đảm bảo cung ứng điện an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Cùng với đó, đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc thông suốt.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trường Mầm non Nghi Thủy, phường Cửa Lò. Ảnh: TL



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đối với những địa phương đã đảm bảo an toàn, cần xem xét hỗ trợ đưa người dân từ nơi sơ tán trở về nhà; còn với những nơi nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, cần sơ tán dân đến nơi an toàn.

Trường Tiểu học Nghi Thủy, phường Cửa Lò bị tốc mái. Ảnh: TL



Tiếp tục ưu tiên khắc phục các nhà dân, cơ sở giáo dục và các công trình công cộng; nhanh chóng khơi thông dòng chảy thoát lũ, khôi phục lại các diện tích lúa, hoa màu... bị thiệt hại; huy động sự vào cuộc của các lực lượng để đồng hành, chung tay cùng người dân, giúp bà con sớm ổn định đời sống; quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, người già neo đơn,...

Đối với các công trình thủy lợi, phân công lực lượng thường trực 24/24h; kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, máy móc thiết bị sau mưa lũ, tiêu úng cho diện tích lúa bị ngập sau bão; vận hành các hồ đập an toàn, xây dựng phương án điều tiết hợp lý.

Kiểm tra công tác vận hành tiêu thoát nước tại Bara Nghi Quang ở xã Hải Lộc. Ảnh: TL



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình mưa lũ, diễn biến hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai phương án ứng phó, không lơ là, chủ quan, bị động khi thiên tai xảy ra.