Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Nghệ An ước tính thiệt hại 846 tỷ đồng do bão số 5

Minh Quân 26/08/2025 13:58

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 120 - 350mm, có nơi lên tới 473,4mm. Gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 15 được ghi nhận tại nhiều trạm khí tượng. Sáng nay (26/8), bão đã di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Về thiệt hại ban đầu, báo cáo cho biết, có 2 người bị thương tại các xã Hùng Châu và Quỳnh Mai. Toàn tỉnh có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 462 nhà bị ngập nước và 105 nhà phải di dời khẩn cấp.

Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Quang An
Cây xanh trên đường ven sông Lam, phường Trường Vinh bị bật gốc. Ảnh: Quang An

Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại, cùng với 155 con gia súc và 250 con gia cầm bị cuốn trôi.

Một cửa hiệu tại đường Nguyễn Thị Minh Khai đổ sập. Ảnh: Quan
Một cửa hiệu tại đường Nguyễn Thị Minh Khai đổ sập. Ảnh: Quang An

Về hạ tầng giao thông và điện lực, hơn 2.000m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, 42 điểm đường bị ách tắc với khối lượng sạt lở 5.050 m3. Ngoài ra, 678 cột điện bị đổ, gãy và 11.200m dây điện bị đứt.

Báo cáo cho biết, ước tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là khoảng 846 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, trong ngày 26/8, các xóm sẽ thống kê thiệt hại các loại cây trồng để xã tổng hợp. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều diện tích ngô ở xã Diễn Châu bị gãy đổ do bão số 5 Ảnh: Xuân Hoàng

Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

