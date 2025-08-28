Xã hội Trong tâm bão số 5: Nơi ấm áp nghĩa đồng bào, chỗ kiếm tiền khó hiểu Cơn bão số 5 quét qua Nghệ An đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhưng cũng là dịp để thử thách tình người. Khi một số người lợi dụng thiên tai để trục lợi, tăng giá các mặt hàng thì cũng có nhiều người khác sẵn sàng san sẻ yêu thương, để nhân nghĩa sáng lên giữa những toan tính thiệt hơn.

Chung tay vì cộng đồng

Trưa 28/8, hàng trăm người với quần áo vẫn còn bám đầy bùn, đất, mồ hôi nhễ nhại có mặt tại một nhà hàng trên đường Mai Hắc Đế (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An). Họ là những công nhân môi trường, chiến sĩ bộ đội làm nhiệm vụ dọn dẹp đường phố, khắc phục sự cố sau cơn bão số 5 trên địa bàn TP. Vinh (cũ).

Nhác thấy bóng họ, đôi vợ chồng đã lớn tuổi lập tức ra trước cửa hàng, đon đả tiếp đón như những vị thượng khách. Đó chính là vợ chồng ông Lê Văn Hồng (67 tuổi), chủ nhà hàng tiệc cưới Minh Hồng.

Ông Lê Văn Hồng (đứng) thăm hỏi các chiến sĩ bộ đội. Ảnh: Tiến Hùng

“Trưa nay nhà hàng mời cơm 270 người, ngoài các công nhân vệ sinh môi trường như hôm qua thì có thêm 50 chiến sĩ bộ đội đang làm nhiệm vụ khắc phục đường sá sau mưa bão nữa”, ông Hồng cười nói. Toàn bộ bữa cơm đều được nhà hàng miễn phí. Dù miễn phí, nhưng theo quan sát của phóng viên, những mâm cơm này cũng khá thịnh soạn, bao gồm gà chiên mắm, hàu xào, thịt bê, ốc om, canh cua đồng, cá sốt, sau cải xào… Ngoài ra, còn có chuối tráng miệng, nước ngọt.

Hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường, chiến sĩ bộ đội vui vẻ dùng bữa trưa ấm cúng, đủ đầy tại nhà hàng của ông Lê Văn Hồng. Video: Tiến Hùng.

Ông Hồng cho biết, sau khi trận bão số 5 quét qua, nhà hàng ông được chằng chống cẩn thận nên không bị thiệt hại. Tuy nhiên, sau khi dạo quanh trên địa bàn, ông chứng kiến các ngã đường, cây cối gãy, đổ, gây ách tắc.

“Nhìn cảnh đường phố ngổn ngang như thế, tôi hình dung được công việc của những người phụ trách dọn dẹp khủng khiếp đến thế nào. Tình hình mưa bão nên việc tìm chỗ ăn uống cũng khó khăn. Vì vậy, tôi lập tức thông báo trên mạng xã hội, những đơn vị nào dọn dẹp đường phố nếu có nhu cầu ăn, uống cứ liên hệ với tôi”, ông Hồng kể.

Bữa cơm miễn phí của những người dọn dẹp đường phố vào trưa 28/8 tại nhà hàng Minh Hồng. Ảnh: Tiến Hùng

Sáng 27/8, sau khi nhận được điện thoại cần hỗ trợ, ông Hồng lập tức giao nhân viên chuẩn bị 220 suất cơm cho các công nhân môi trường. Nhiều công nhân không giấu được niềm vui sau buổi làm việc vất vả, được ăn cơm miễn phí ở nhà hàng sang trọng.

“Bình thường thì chỉ dám ăn cơm bụi; thậm chí gọi cơm ăn ngay giữa đường. Nên khi lãnh đạo báo tin “hôm nay sẽ đi ăn ở nhà hàng sang trọng”, ai nấy cũng bất ngờ”, một nữ công nhân môi trường phấn khởi nói. Trong bữa cơm, tiếng cười nói rôm rả, hỏi han của mọi người về những tuyến phố đã được trả lại vẻ xanh - sạch - đẹp hay chưa như xua tan đi mệt mỏi.

Chủ nhà hàng Minh Hồng cho biết, nhà hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ các bữa cơm đến ngày 29/8. “Ngày 27/8, chúng tôi mời 220 suất cơm trưa, ngày 28/8 thì 270 suất, còn ngày 29/8 thì họ đã đặt tới 450 suất cơm, tổng cộng là gần 1.000 suất cơm. Mỗi suất như thế, ngày thường ở nhà hàng có giá 170.000 đồng. Dù hiện tại, một số thực phẩm hơi khan hiếm, nhưng gia đình tôi muốn góp một chút tâm sức cùng mọi người, sớm vượt qua khó khăn do thiên tai", ông Hồng chia sẻ.

Dù miễn phí nhưng bữa cơm cũng đầy đủ và khá thịnh soạn. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài vợ chồng ông Hồng, những ngày qua cũng có không ít người dân, doanh nghiệp cùng chung tay sẻ chia trong thiên tai, khiến tình nghĩa đồng bào trở nên ấm áp.

Đó là những nhóm thiện nguyện như Câu lạc bộ “Nồi cháo yêu thương” lặng lẽ giúp công nhân môi trường dọn dẹp đường phố trong đêm. Những gia đình có máy phát điện, chuẩn bị nước uống miễn phí, mời gọi bà con đến sạc các thiết bị điện trong những ngày mất điện sau bão.

Cũng có những chủ khách sạn lo cho an toàn của sinh viên, học sinh đang ở trong những căn nhà trọ mong manh trước bão. Đó là trường hợp của chủ khách sạn trên đường Trần Phú (phường Thành Vinh), trước bão đã đón nhiều sinh viên, học sinh đến khách sạn trú tránh, ăn uống miễn phí, cùng nhau vượt qua thiên tai…

Những "cú" tăng giá khó hiểu

Trong khi nhiều người chung tay sẻ chia trong thiên tai thì cũng có một số chủ cửa hàng, quán ăn có biểu hiện lợi dụng thiên tai để tăng giá. Như trường hợp nhà hàng ở phường Vinh Phú bán hàng trăm suất cơm với giá bất ngờ cho các công nhân điện lực đang làm nhiệm vụ khắc phục điện lưới sau bão. Suất cơm khiêm tốn chỉ bao gồm cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho và 2 miếng chả nhưng lại bị hét giá lên đến 130.000 đồng!

Suất cơm được đặt với giá 130.000 đồng. Ảnh: Công ty Điện lực Nghệ An cung cấp

Cụ thể, theo đại diện Công ty Điện lực Nghệ An, sau bão số 5, toàn bộ cán bộ, công nhân viên ngành Điện phải dồn tổng lực khắc phục sự cố điện nên đơn vị đặt cơm để ăn ngay tại hiện trường, nhằm tiết kiệm thời gian di chuyển. Ngày 26/8, nhân viên hành chính của công ty đã tới nhà hàng Thủy Linh (phường Vinh Phú) đặt 230 suất cơm cho bữa tối 26/8, với giá 130.000 đồng/suất và 310 suất cho ngày 27/8.

Đến tối 26/8, nhà hàng giao những suất cơm đầu tiên. Phía điện lực không mở ra kiểm tra mà đưa lên hiện trường đang sửa điện lưới cho cán bộ, nhân viên ăn. Khi nhà hàng đưa các suất ăn tiếp theo đến công ty điện lực, một cán bộ mới mở suất cơm ra kiểm tra thì phát hiện suất cơm quá khiêm tốn.

“Chúng tôi thấy mỗi suất 130.000 đồng như vậy là đắt, không đạt yêu cầu để nhân viên ăn và đảm bảo sức khỏe nên đã phản ánh với nhà hàng”, phía Điện lực Nghệ An thông tin.

Ngay sau đó, hình ảnh suất cơm cũng được đăng tải lên mạng xã hội với nội dung bức xúc vì cho rằng nhà hàng “chặt chém”. Hình ảnh suất cơm được lan truyền nhanh chóng, gây xôn xao dư luận.

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, sớm khắc phục xong sự cố, các công nhân ngành Điện ăn cơm ngay tại hiện trường. Ảnh: Thành Chung

Đại diện Công ty Điện lực Nghệ An sau đó cũng đã đến trao đổi trực tiếp với nhà hàng. Lúc này, chủ nhà hàng phân trần, do mưa bão nên thực phẩm khan hiếm, chỉ mua được ít, đồng thời thừa nhận suất cơm không đạt yêu cầu.

“Chúng tôi đặt 130.000 đồng/suất, đáng nhẽ nếu họ không làm được theo đúng yêu cầu với giá tiền thì phải thông báo lại. Nhưng họ vẫn im lặng, bán mỗi suất 130.000 đồng. Sáng 27/8, tôi yêu cầu nhà hàng xuất hóa đơn để thanh toán. Ban đầu họ đồng ý xuất hóa đơn, nhưng tới trưa nhà hàng báo lại sẽ giảm xuống mỗi suất cơm với giá 60.000 đồng. Đến chiều 27/8, nhà hàng này lại thông báo với ngành Điện là miễn phí những suất cơm đó”, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An nói và cho biết, công ty không chấp nhận việc nhà hàng miễn phí, mà yêu cầu phải xuất hóa đơn đúng với giá trị của suất cơm đã cung cấp để đơn vị thanh toán.

Hiện nay, nhà hàng chưa thu tiền các suất cơm đã cung cấp. Hợp đồng đặt cơm những ngày tiếp theo cũng đã được hủy, chuyển qua nhà hàng khác.

“Quan điểm của lãnh đạo công ty là nhân viên khắc phục sự cố cả ngày nên rất mệt mỏi, vì vậy, cần mua mỗi suất 130.000 đồng mới đảm bảo sức khỏe cho họ. Chúng tôi đặt suất ăn thì chúng tôi trả tiền, chứ không có chuyện ăn cơm miễn phí của nhà hàng. Nếu nhà hàng không lấy tiền thì phải nói rõ từ đầu. Đến giờ, chúng tôi cũng chưa biết những suất cơm đó có giá 130.000 đồng hay 60.000 đồng", phía công ty cho hay.

Trao đổi với báo chí, chủ nhà hàng thừa nhận suất cơm Công ty Điện lực Nghệ An đặt có giá 130.000 đồng do thực phẩm đắt đỏ.

Bếp gas mà anh Bình mua với giá 850.000 đồng. Ảnh: Tiến Hùng

Không chỉ có nhà hàng này, một số cửa hàng cũng có dấu hiệu lợi dụng mưa bão để tăng giá. Có thể kể đến như trường hợp chủ cửa hàng bếp gas trên đường Lê Lợi (phường Vinh Hưng). Anh Nguyễn Xuân Bình (25 tuổi), cho biết, trước bão số 5 đổ bộ, để đề phòng mất điện, sáng 25/8, anh đến cửa hàng này để mua bếp gas mini. “Tôi thì chưa từng đi mua bếp gas bao giờ, cũng không cẩn thận tìm hiểu giá cả trước khi đi mua. Khi chọn được 1 cái bếp gas mini thì thấy chủ cửa hàng nói giá 850.000 đồng nên tôi cũng không nghi ngờ gì mà thanh toán luôn. Ngoài ra còn mua thêm 5 bình gas với mỗi bình 40.000 đồng, tổng cộng hết hơn 1 triệu”, anh Bình kể.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, anh Bình bị người thân chê mua đắt. Lúc này, anh lên mạng tham khảo thì mới ngớ người khi biết giá thị trường bán trên mạng, bếp gas này chỉ có giá 230.000 đồng. Bình gas cũng rẻ hơn nhiều so với anh mua.

“Buôn bán thì phải có lời, nhưng tôi không ngờ họ lại lấy giá cao quá như thế. Thật sự tôi thấy buồn vì trong hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, thay vì san sẻ, hỗ trợ nhau thì lại có những nơi lợi dụng tình huống để thổi giá bán với mức quá cao nên tôi mới chia sẻ câu chuyện để mọi người cảnh giác hơn khi mua sắm trong hoàn cảnh khẩn cấp. Và cũng mong rằng, các cửa hàng buôn bán hãy đặt chữ tâm lên hàng đầu, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, để niềm tin của khách hàng không bị đánh mất”, anh Bình nói.

Trao đổi với phóng viên, chủ cửa hàng bếp gas này thừa nhận đã bán hàng cho anh Bình mức giá này. “Do hôm đó không có hàng, chúng tôi phải nhập hàng giá cao. Không có hàng nên phải đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm mới có”, chủ cửa hàng phân trần. Tuy nhiên, khi được hỏi về giá nhập hàng cũng như giá bếp gas loại này trên thị trường những ngày thường, chủ cửa hàng từ chối tiết lộ.

Khắc phục hậu quả bão số 5 và những lúc thiên tai là cần kíp và chúng ta cần lắm sự sẻ chia tình đùm bọc lúc hoạn nạn, khó khăn.