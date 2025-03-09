Xã hội Nghệ An: Công nhân tăng ca xuyên lễ, ngày đêm thu dọn rác thải, cây xanh gãy đổ sau bão số 5 Không có ngày nghỉ, những công nhân môi trường đô thị và công viên cây xanh đã “xuyên lễ” cùng nhau xử lý lượng rác thải, cây đổ sau cơn bão số 5. Từ sáng sớm tới khuya muộn, họ chạy đua với khối lượng công việc khổng lồ để trả lại không gian sạch sẽ cho phố phường.

Clip: Diệp Thanh

Lượng rác thải "chưa từng có"

Dù đã 1 tuần kể từ khi cơn bão số 5 quét qua nhưng nhiều tuyến phố thuộc trung tâm TP. Vinh cũ vẫn còn rất ngổn ngang, cây cối đổ gãy chưa xử lý hết, lá cây chưa kịp quét đã phân hủy, đóng tảng ở vỉa hè, thậm chí lấp kín các miệng cống. Khối lượng công việc của những công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An và Công ty Công viên cây xanh TP. Vinh vẫn còn rất lớn.

Công việc cắt tỉa trên cành cao đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ảnh: Diệp Thanh

“Trước bão, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh đã cắt tỉa cành trên các tuyến phố trung tâm theo đúng số lượng đã ký. Sau bão, anh em khẩn trương dọn dẹp cây gãy, làm thông tầm từ 12-16 tiếng/ngày. Tuy nhiên, khối lượng công việc sau bão vượt xa sức người nên không thể nào làm nhanh hơn được” – anh Cao Ánh Sáng, cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Công viên cây xanh chia sẻ.

Chỉ riêng trên địa bàn thành phố Vinh cũ đã có tới 33.000 cây xanh bị gãy, đổ, trong khi lực lượng của công ty huy động toàn bộ chỉ hơn 100 người. Thêm vào đó, công việc cắt dọn cây gãy đổ cũng không đơn giản. Mỗi thân cây gãy đổ là một hiểm nguy tiềm tàng. Có cây bật gốc vướng chằng chịt dây điện, có cành nặng hàng trăm ký sẵn sàng lao thẳng từ trên cao xuống. Đất sau mưa nhão, trơn trượt càng làm nguy cơ tai nạn tăng cao.

“Những ngày ngay sau bão, áp lực thời gian luôn đè nặng. Người dân chờ đường thông, ngành điện chờ khắc phục lưới điện, chính quyền chờ hiện trường được giải tỏa... Càng gấp gáp, nguy cơ tai nạn càng cao. Nếu không có kinh nghiệm và khỏe mạnh thì rất dễ sao nhãng. Mà sao nhãng 1 chút thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng” – anh Trần Công Lý (công nhân Công ty Công viên Cây xanh TP. Vinh) chia sẻ.

Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cắt tỉa cây trong mưa lớn sáng 30/8. Ảnh: Diệp Thanh

Song song với lực lượng cây xanh, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Nghệ An cũng căng mình trên mặt trận thu gom rác thải. Chỉ vài ngày sau bão, lượng rác từ cây gãy, lá mục, đất bùn, cộng thêm rác sinh hoạt đến mức “chưa có tiền lệ”.

Anh Phạm Văn Dũng, đội trưởng đội 4, kể: “Từ hôm bão đến nay, chúng tôi không có một ngày nghỉ. Ngày nào cũng làm ba ca, từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm, thậm chí có hôm 1–2 giờ sáng mới xong, thời tiết thì thất thường. Những ngày sau bão mất điện, mất nước, anh em khổ sở vì đi làm về không có nước giặt giũ, không có điện để sinh hoạt, hôm sau lại mặc đồ bẩn, đồ ướt đi làm!”.

Cũng theo anh Dũng, vì làm việc vất vả nên công nhân thiếu ngủ trầm trọng, ngồi đâu cũng có thể ngủ. Rất may trong mấy ngày đầu, công ty đã có thêm sự hỗ trợ kịp thời của một số đơn vị trong chăm lo đời sống cho anh em, một số nhóm thiện nguyện và doanh nghiệp hỗ trợ về nhân lực, phương tiện nên rút ngắn phần nào thời gian xử lý. Anh Dũng cũng mong người dân có ý thức hơn vì nhiều tuyến đường công nhân vừa dọn xong, hôm sau lại thấy cây lớn bị mang ra vứt, công ty không thể điều xe lớn để xử lý những điểm lẻ như vậy.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An dọn dẹp rác thải sau bão. Ảnh: Diệp Thanh

Nghỉ ngơi trong lúc chờ xe lớn đến hốt rác, chị Phạm Thị Liên (sinh năm 1992, công nhân đội 5) trải lòng: “Từ hôm tăng ca sau bão đến giờ, tôi chưa được gặp con, khi đi thì con chưa tỉnh, lúc về thì con đã ngủ say. Khối lượng công việc nhiều lắm, vừa rác do bão, vừa rác sinh hoạt, trong công ty đã có người đã ngất xỉu vì làm việc quá sức”.

Gương mặt hốc hác, anh Bùi Văn Quý (SN 1987, đội 5) chia sẻ: “Những ngày vừa rồi ai cũng sút cân vì quá tải. Chúng tôi chỉ mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ người dân và các cơ quan, để vất vả này đỡ nặng nề hơn”.

Cần sự cảm thông, hỗ trợ

Cơn bão số 5 không chỉ quật ngã hàng vạn cây xanh, để lại hàng ngàn tấn rác thải, mà còn tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề thu dọn rác thải. Một trong những tranh luận được nhắc tới nhiều là việc công tác phòng ngừa và xử lý sau bão liệu có chậm trễ, có đủ quyết liệt hay không.

Nhiều ngày sau bão, trên nhiều tuyến phố trung tâm vẫn ngập ngụa, ngổn ngang rác thải (ảnh chụp sáng 1/9 tại phường Thành Vinh và Trường Vinh). Ảnh: Diệp Thanh

Một số người dân đặt câu hỏi: tại sao trước bão không tỉa cây sớm, để khi bão đến lại ngổn ngang, vất vả gấp bội? Thậm chí có ý kiến cho rằng Công ty Công viên cây xanh TP. Vinh đã chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh, khẳng định: Công ty đã thực hiện đúng và đủ khối lượng theo hợp đồng với UBND TP. Vinh (cũ), tức đã cắt tỉa 2.700 cây. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay sau bão, đơn vị đã khẩn trương triển khai và cắt tỉa thêm khoảng 1.000 cây nữa, tất cả đều vượt ngoài khối lượng giao khoán.

Với lực lượng chỉ hơn 100 người, việc xử lý hàng chục nghìn cây đổ gãy trong thời gian ngắn là một thử thách khổng lồ. Dù họ vẫn đang làm hết sức mình nhưng đây cũng là lúc cần sự thông cảm và hỗ trợ nhiều hơn từ người dân.

Công nhân làm việc hết công suất trong nhiều ngày. Ảnh: Diệp Thanh

Ý thức của người dân, trong nhiều trường hợp, chính là lời giải hiệu quả nhất. Anh Phan Linh (sinh năm 1981 - phường Thành Vinh) nói: “Nhà tôi có cây xoài lớn trước cửa. Trước bão chưa kịp tỉa, nhưng ngay sau bão, gia đình đã chủ động cắt gọn, dọn sạch trong khả năng. Khối lượng công việc còn lớn lắm, nên tôi mong mỗi người dân đều có thêm ý thức".

Bão đã qua, những ngày nghỉ lễ cũng đã kết thúc, nhưng khối lượng rác thải, cây cối cần dọn dẹp, xử lý vẫn còn rất nhiều. Đô thị chỉ thực sự hồi sinh khi cả hệ thống và cộng đồng cùng vào cuộc. Những công nhân áo xanh có thể là lực lượng nòng cốt, nhưng để cuộc sống nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường, thì mỗi người dân, mỗi tổ chức đều có thể trở thành “công nhân tự giác” trong chính ngôi nhà, tuyến phố của mình.