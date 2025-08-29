Kinh tế Hơn 200 ha keo non gãy đổ sau bão số 5, nông dân lao đao tìm lối thoát Sau cơn bão số 5, xã Quang Đồng (Nghệ An) ghi nhận hàng trăm hecta rừng keo non bị gãy đổ hàng loạt, gây thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Nhiều ngày trôi qua, người dân vẫn chưa thể thu dọn vì thời tiết xấu và khó khăn trong tiêu thụ gỗ.

Clip: Văn Trường

Ghi nhận tại xóm Trại Mắt (xã Quang Đồng) - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, những cánh rừng keo xanh bạt ngàn nay đổ rạp, gãy nát.

Ông Đặng Trọng Thanh, người dân tại đây, không giấu nổi xót xa: “Gia đình tôi có hơn 2 ha keo, trồng được hơn 3 năm, chỉ còn khoảng một năm nữa là đến kỳ thu hoạch, mỗi ha có thể mang về gần 100 triệu đồng. Giờ thì bão quật đổ hết, chỉ còn bán làm củi với giá rẻ mạt, mà cũng chưa chắc có người mua”.

Keo đổ rạp gãy nát ở xã Quang Đồng. Ảnh: Văn Trường

Không riêng gì ông Thanh, hộ ông Đồng Văn Nhâm cùng xã cũng rơi vào cảnh trắng tay khi hơn 7 ha keo bị gãy đổ hoàn toàn. Tình trạng chung tại xã Quang Đồng là người dân đang “tiến thoái lưỡng nan”: Muốn thu dọn rừng thì thời tiết chưa cho phép, còn nếu để lâu, keo bị hư hỏng sẽ càng mất giá.

Trong khi đó, các thương lái cũng không mặn mà thu mua, hoặc có thì giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá trị thực tế.

Keo non hầu hết gãy ngang thân cây. Ảnh: Văn Trường

Dọc tuyến Quốc lộ 48E, đoạn qua khu vực đập Vệ Vừng, hai bên đồi núi, những cánh rừng keo đổ rạp nối tiếp nhau tạo cảnh tiêu điều. Ông Trần Văn Tú - một người dân khác của xã Quang Đồng - buồn bã nói: “Cả gia đình tôi trông chờ vào 2 ha keo này để lo cho con ăn học, tiêu Tết. Giờ thì trắng tay. Chỉ mong trời mau nắng để vào rừng thu dọn, bán được đồng nào hay đồng đó”.

Các lực lượng công an, dân quân tự vệ giúp dân thu dọn keo đổ gãy. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Nguyễn Khắc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Đồng, toàn xã có hơn 1.100 ha rừng keo nguyên liệu. Qua cơn bão số 5, khoảng 220 ha keo non (2-3 năm tuổi) bị gãy đổ, thiệt hại ước tính khoảng 22 tỷ đồng.

Các lực lượng thu dọn keo bị đổ gãy sà xuống đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Văn Trường

Cũng theo ông Sơn, trước mắt chính quyền xã đang vận động bà con khẩn trương thu dọn rừng khi thời tiết cho phép, đồng thời động viên các hộ dân tái trồng rừng nhằm khôi phục lại diện tích đã mất. Tuy nhiên, để người dân có thể gượng dậy sau thiên tai, cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng và chính sách hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước.