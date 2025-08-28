Thời sự Đoàn công tác Bộ Công an thống nhất với tỉnh Nghệ An về các giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên Sáng 28/8, đoàn công tác Bộ Công an làm việc với tỉnh Nghệ An về khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Vương Linh

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên, Ban Giám đốc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đại diện lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, khi bão số 5 đổ bộ, Khu Di tích có 10 hạng mục bị thiệt hại như: Nhà biểu diễn Dân ca ví, giặm bị cây đè đổ sập, hư hỏng hoàn toàn; bờ rào dọc tuyến đường Xô viết bị đổ; hệ thống cây xanh các tuyến đường tham quan và gần 1.000 cây to ở quê ngoại, quê nội, Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan bị gãy và đổ, trong đó, có cây đa cổ thụ ở Làng Sen bị bão quật gốc; hệ thống tuyên truyền trực quan cổ động bị hư hỏng hoàn toàn…

Đại diện Bộ Công an tại cuộc làm việc. Ảnh: Vương Linh

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp để sớm khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ phát huy đoàn kết, chủ động và sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Vương Linh

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ sâu sắc những thiệt hại, mất mát mà Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên nói riêng phải gánh chịu từ cơn bão số 5. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Vương Linh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các sở, ngành dự cuộc làm việc. Ảnh: Vương Linh

Tại cuộc làm việc, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An thống nhất, huy động cả hệ thống chính trị, trong đó, Công an đóng vai trò nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác bắt tay ngay vào tái thiết, sửa chữa, phục dựng, bảo tồn, củng cố hệ thống Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quyết tâm khôi phục các công trình, cây xanh đúng với hiện trạng ban đầu để phục vụ Nhân dân, du khách về tham quan trong dịp Lễ Quốc khánh sắp tới.