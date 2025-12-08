Thời sự Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ người dân vùng lũ Sáng 12/8, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các xã chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khánh thành, trao tặng nhà cho gia đình chị Lương Ngọc Huế, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Nhà cũ của gia đình chị Huế đã bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao quà động viên gia đình chị Lương Ngọc Huế, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua đã tác động và gây thiệt hại rất nặng nề cho địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là tại các xã biên giới miền núi phía Tây của tỉnh, làm 4 người chết, 4 người bị thương.

Lũ lụt đã làm 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%; tài sản bị trôi, hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị hư hỏng… với tổng thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng; riêng các cơ sở giáo dục bị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khánh thành, trao tặng trụ sở Công an xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Bộ Công an cùng tỉnh Nghệ An tham quan trụ sở mới của Công an xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Thấu hiểu và chia sẻ với những thiệt hại, mất mát vô cùng to lớn của người dân miền Tây, Công an tỉnh đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an xin chủ trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, ngày 6/8/2025, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng người dân và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ Công an trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đồng bào các xã miền Tây Nghệ An nói chung và người dân xã Mỹ Lý nói riêng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, lực lượng CAND luôn coi việc chăm lo, hỗ trợ đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim.

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tinh thần khẩn trương và sự chung sức, đồng lòng của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, cả hệ thống chính trị và toàn thể bà con nhân dân, Bộ Công an phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng bà con nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Những ngôi nhà mới sẽ là nơi bà con yên tâm chống chọi với bão lũ. Những lớp học mới sẽ là nơi gieo mầm trí thức, giúp con em đồng bào viết tiếp ước mơ, để tương lai không bị níu lại bởi những khó khăn hôm nay.

"Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân - dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân", Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Quan điểm chỉ đạo là phải thần tốc, quyết liệt, nhanh nhất, kịp thời nhất để người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường khang trang để học tập trước thềm khai giảng năm học mới; “phải vượt nắng, thắng mưa, xuyên ngày, xuyên đêm; phải lội suối, vượt đèo; phải nhanh chóng tập kết vật liệu” để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Công an luôn đồng cảm và đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong nhiều sự kiện lớn, nhất là công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo với 3.553 căn nhà cho người nghèo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong hoàn cảnh mất mát, khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3, lãnh đạo Bộ Công an đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an Nghệ An huy động hàng nghìn lượt cán bộ giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm hôm nay mới chỉ là bước đầu, nhưng là động lực để tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào, trường học cho học sinh thế hệ tương lai của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tới các hộ dân tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tới Đảng ủy, chính quyền, Đồn Biên phòng xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Để sớm hoàn thành 500 căn nhà cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Công an tỉnh tiếp tục chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, triển khai xây dựng nhà và trường học theo Kế hoạch của Bộ Công an và chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy; trong đó, một số công trình quan trọng hoàn thành trước ngày 19/8/2025.

"Đây là một thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có sự vào cuộc rất quyết liệt, khẩn trương, khoa học và có sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ để giúp người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường để được học tập trước thềm khai giảng năm học mới; đồng thời, phải lưu ý và thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công công trình, nhất là trong giai đoạn triển khai đồng loạt", Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an tặng 5 tấn gạo hỗ trợ đồng bào các xã miền Tây tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà và các trang thiết bị hỗ trợ Công an xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng quà động viên các cháu học sinh xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê chính xác số liệu thiệt hại; khẩn trương rà soát, đánh giá thiết kế mẫu nhà phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương để phát huy hiệu quả của chương trình.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; khẩn trương, đảm bảo điều kiện về mặt bằng để thi công công trình; cụ thể hóa, phân công trách nhiệm cụ thể, đảm bảo rõ tiến độ, rõ thời gian hoàn thành.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao mô hình sinh kế tới các hộ nghèo tại 17 xã miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an đến người dân, các em học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao mô hình sinh kế tới các hộ nghèo tại 17 xã miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.