Kinh tế Tìm thấy 21 két sắt sau lũ tại xã Mỹ Lý (Nghệ An) Quá trình dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả tại tâm lũ Mỹ Lý, các lực lượng và người dân đã tìm được nhiều tài sản bị vùi lấp, trong đó có hàng chục két sắt và đã được trả về cho các hộ gia đình.

Trận lũ lụt lịch sử đêm 22/7 đã gây tổn thất nặng nề cho xã Mỹ Lý, hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mất mát về nhà cửa, tài sản.

Nhà người dân bản Xiềng Tắm xã Mỹ Lý sau lũ lụt. Ảnh: Hoài Thu

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, đến nay nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội, hậu quả lũ lụt đang dần được khắc phục, giúp cho nhiều tài sản của người dân đã được tìm thấy và trả lại. Trong đó có 21 két sắt, 116 chiếc xe máy, giúp 216 nhà dọn dẹp, tạm ổn định chỗ ở.

Người dân Mỹ Lý đào xới đất bùn tìm tài sản. Ảnh: Hoài Thu

Cấp uỷ, chính quyền cũng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền ổn định tư tưởng cho nhân dân. Hiện tại đang có 5 bản phải tiếp cận bằng thuyền và đi bộ.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cũng cho biết thêm, tính đến ngày 15/8, các lực lượng, cộng đồng xã hội đã giúp vận chuyển hàng hoá nhu yếu phẩm đến bà con nhân dân bị ảnh hưởng hơn 1.400 thùng mì tôm, 2.100kg gạo và cùng các loại nhu yếu phẩm khác như nước mắm, muối, nước uống…

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mỹ Lý hỗ trợ bước đầu 221 gia đình bị trôi mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Lực lượng chức năng tìm thấy két sắt của người dân bị vùi lấp trong quá trình dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Ảnh: tư liệu

UBND xã Mỹ Lý đã nhận được từ các nhà hảo tâm các cơ quan, tổ chức cá nhân trên cả nước đến nay là 159 đoàn cứu trợ với tổng giá trị quà khoảng 6,5 tỷ đồng và tiền mặt khoảng 13,1 tỷ đồng. Trong đó, qua tài khoản là 7,57 tỷ đồng, nhận tiền mặt từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân hơn 5,6 tỷ đồng.

Các lực lượng cũng đã kịp thời phân phối đến các hộ dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đưa các nhu yếu phẩm đến một số bản như bản Cha Nga, Xốp Dương.

Hiện nay, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, gây cản trở lớn đến công tác giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.