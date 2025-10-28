Trang nhất Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã Ngày 28/10, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác số 4 cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã miền Tây Nghệ An.



Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, Tổ phó tổ công tác và các thành viên Tổ công tác số 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trao đổi với cán bộ và người dân xã Chiêu Lưu về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Lữ Phú



Tại 2 xã Chiêu Lưu và xã Hữu Kiệm, đoàn đã đi kiểm tra tiến độ và chất lượng một số dự án trọng điểm trên địa bàn gồm: Dự án xây dựng cầu cứng Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu) và dự án xây dựng cầu cứng qua sông Nậm Mộ (xã Hữu Kiệm). Đây là những công trình thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với một số dự án khác trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Sắp xếp, ổn định dân cư bản Nam Tiến 2, xã Hữu Kiệm. Ảnh: PV

Qua kiểm tra, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án là yêu cầu hết sức quan trọng, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra dự án xây dựng cầu cứng Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu). Ảnh: Lữ Phú

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo 12 xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ. Sau khi nghe báo cáo về kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các địa phương trong thời gian đầu vận hành chính quyền 2 cấp và thường xuyên phải ứng phó, phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả bão lụt. Đội ngũ cán bộ cấp xã đã làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, luôn nỗ lực để bám nắm tình hình, sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những khó khăn ban đầu không thể tránh khỏi và cần được tháo gỡ từng bước và đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chức của địa phương; lãnh đạo các phòng, ban cấp xã cần phải tăng cường học tập, tự trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.



Tổ Công tác số 4 làm việc với các địa phương. Ảnh: Lữ Phú



Để đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, các địa phương cần phối phợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đại diện các xã kiến nghị với đoàn công tác. Ảnh: Lữ Phú



Đồng thời yêu cầu các sở, ngành và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu Tổ công tác số 4 báo cáo UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lữ Phú



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các địa phương tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”.