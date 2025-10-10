Kinh tế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp Ngày 10/10/2025, thực hiện Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập các Tổ công tác chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 đã về kiểm tra, làm việc tại các xã Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn.

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương, Tổ phó tổ công tác. Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 4: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và tôn giáo, Văn phòng UBND tỉnh. Làm việc với tổ công tác có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các phòng ban, cơ quan các xã: Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn.

Từng bước kiện toàn, đảm bảo hoạt động hiệu quả

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã đã từng bước được kiện toàn, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả. Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, phát huy vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, tạo sự đồng thuận và hài lòng của Nhân dân.

Kiểm tra trụ sở làm việc xã Bạch Hà. Ảnh: TH

Hoạt động chi thường xuyên và đột xuất, triển khai cơ chế chính sách phát triển KT-XH, lập dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính trung hạn được đảm bảo.

Các xã phòng chống dịch bệnh vật nuôi, thiên tai hiệu quả; đẩy nhanh cấp GCN QSD đất, đấu giá đất, xây dựng bảng giá đất, xử lý vi phạm đất đai, thu gom rác thải; cấp đăng ký kinh doanh, quản lý xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản.

Đoàn công tác kiểm tra tại xã Thuần Trung. Ảnh: TH

Qua kiểm tra thực tế tại các xã cho thấy các địa phương phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc chủ động triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị; kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ, ban hành quy chế làm việc, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã họp, nghe các xã báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp,... Ý kiến phát biểu của các xã Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn tập trung chia sẻ một số hạn chế, khó khăn, như: Thiếu công chức chuyên môn ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ cao còn thấp, hệ thống lỗi kỹ thuật, liên thông chưa đồng bộ. Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc...

Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Thuần Trung. Ảnh: TH

Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Các xã đã tập trung triển khai mọi mặt hoạt động, công tác và đã đạt được một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong kinh tế - xã hội, chủ động việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì cuộc làm việc với các xã, các sở, ngành liên quan. Ảnh: TH

Trong thời gian tới, các xã cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị tiếp tục tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh. Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng các danh hiệu văn hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân; nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. Ảnh: TH

“ Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để cùng tập trung giải quyết. Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác

Về phía các cơ quan cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh giao Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu giải pháp phù hợp để điều động, biệt phái công chức hỗ trợ các xã còn thiếu, yếu, cơ cấu bất hợp lý nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nhất là ở những lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường, công nghệ thông tin,… Bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu phương án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 05/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại xã Văn Hiến. Ảnh: TH

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu bố trí, sắp xếp trụ sở, tài sản công, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 nguồn ngân sách huyện để chuyển về ngân sách tỉnh đối với dự án giao sở, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư và chuyển về ngân sách xã đối với dự án giao UBND xã làm chủ đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND các xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Tăng cường tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức tại địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ động phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị quản trị kỹ thuật của Hệ thống dịch vụ công quốc gia tỉnh Nghệ An và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để triển khai chia sẻ, kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu.

Các sở: Công Thương, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Tư pháp, và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.