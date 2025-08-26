Thời sự

Chính quyền 2 cấp Nghệ An phát huy "4 tại chỗ" cùng nhân dân ứng phó cuồng phong KAJIKI

Trước thông tin bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã tức tốc bay vào Nghệ An, lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ để chỉ đạo phòng chống bão. Các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cũng phát huy 4 tại chỗ, đồng hành cùng Nhân dân phòng chống bão.