Chính quyền 2 cấp Nghệ An phát huy "4 tại chỗ" cùng nhân dân ứng phó cuồng phong KAJIKI

Nhóm PV 26/08/2025 17:55

Trước thông tin bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã tức tốc bay vào Nghệ An, lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ để chỉ đạo phòng chống bão. Các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cũng phát huy 4 tại chỗ, đồng hành cùng Nhân dân phòng chống bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Phường Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Phạm Bằng
Đêm 24/8, khi bão số 5 trở thành cuồng phong, Thủ tướng Phạm Minh Chính lập tức bay vào Nghệ An, quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4; họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai các phương án phòng chống bão. Sau cuộc họp chớp nhoáng, Thủ tướng Chính phủ lập tức xuống vùng biển phường Cửa Lò, điểm đậu tàu thuyền ở Nghi Quang để kiểm tra, chỉ đạo. Trong đêm, tại điểm neo đậu tàu thuyền, Thủ tướng nhấn mạnh: "Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết".
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng
Là người phụ trách Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ trong phòng chống bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên tục có mặt tại các vùng xung yếu để chỉ đạo các địa phương phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong ảnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh, trú bão. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn tại phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn tại phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực neo đậu tàu, thuyền của người dân. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực neo đậu tàu, thuyền của người dân. Ảnh: Mai Hoa
Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh, trú bão. Ảnh: Thành Duy
Phát huy hiệu quả của chính quyền 2 cấp, thực hiện chỉ đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các xã, phường đã nhanh chóng kích hoạt "4 tại chỗ" để cùng nhân dân phòng chống bão. Hàng trăm chiến sĩ Công an Nghệ An đã xuất kích đến các vùng xung yếu để giúp dân. Các đồn biên phòng ven biển nhanh chóng bắn pháo hiệu, kêu gọi tàu, thuyền trở về nơi tránh, trú. Đến chiều 24/8, hầu hết các tàu thuyền và ngư dân Nghệ An đều đã về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Thành Duy
Phường Thành Vinh yêu cầu các cư dân tại các chung cư cũ phải di dời trước 19h tối nay (24/8). Ảnh: Quang An
Với mệnh lệnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, các phường, xã ở Nghệ An đã di chuyển hàng ngàn hộ dân ra khỏi những vùng nguy hiểm. Trong ảnh, công an phường Thành Vinh giúp người dân di tản khỏi chung cư cũ. Ảnh: Quang An
Bà Hoàng Thị Hành (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mượn (85 tuổi), cùng trú tại khối 5, phường Nghi Tân, đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến Trường Mầm non Nghi Tân để tránh bão. Ảnh: Đình Tuyên
Lực lượng dân quân đưa bà Hoàng Thị Hành (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mượn (85 tuổi) trú tại phường Cửa Lò đi tránh, trú bão. Ảnh: Đình Tuyên
Chằng néo tàu thuyền vào nơi tránh trú . Ảnh: Hải Thượng
Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân chằng néo tàu thuyền vào nơi tránh trú. Nhờ làm tốt công tác dự báo và ứng phó nên Nghệ An gần như không bị thiệt hại nặng về tàu thuyền do bão số 5.
Lực lượng chức năng xã Lam Thành dùng xà lan ứng cứu 5 người dân bị mắc kẹt giữa sông Lam
Tại các vùng xung yếu khác trên toàn tỉnh, chính quyền và nhân dân cũng chủ động 4 tại chỗ trong phòng chống bão. Nhiều tình huống phát sinh được lãnh đạo các xã xử lý nhanh, hiệu quả. Tại xã Lam Thành, khi nhận được tin báo có 5 người dân bị mắc kẹt giữa bãi bồi sông Lam, ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Lam Thành đã lập tức trưng dụng sà lan cỡ lớn, cùng với lực lượng chức năng trực tiếp ra bãi bồi cứu người bị cô lập.
Nhiều cột điện gãy đổ cũng được cảnh sat·di chuyển kịp thời. Ảnh: Hồ Hưng
Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo tỉnh cùng chính quyền các xã, phường nhanh chóng toả về các địa phương, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: T.L
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả bão số 5 tại Cảng Cửa Lò.
bna_img_1485-2b29727a33929dc581382d7e922f9abf.jpg
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên nhiều lĩnh vực, tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 846 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác ứng phó nên Nghệ An không xảy ra thiệt hại về người trong và sau bão. Đây cũng là minh chứng cho sự quyết liệt, hiệu quả của chính quyền 2 cấp trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nhất là thiên tai, bão lũ. Trong ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Kim Liên và các sở, ngành về phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Duy

Sau bão số 5, nhà màng, nhà lưới ở Nghệ An hư hỏng nặng, nông dân thiệt hại hàng tỷ đồng

Đi xe máy ngược chiều bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Bão số 5: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng

Giá vàng chiều nay 26/8/2025: Tăng đạt kỷ lục 128 triệu đồng

