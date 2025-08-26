Sức khỏe Bão số 5: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Nghệ An, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại về tài sản 26/49 cơ sở, đơn vị trong ngành Y tế. Cụ thể, nhiều đơn vị đã bị bay mái tôn, trần thạch cao, đổ tường, bảng biển, gãy cây xanh, hỏng 1 số thiết bị điện tử.

Một số đơn vị y tế bị hư hại nặng

Một số đơn vị y tế bị thiệt hại nặng, bao gồm: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị bay mái tôn khu nhà A1 khu vực kho tài liệu, nhà 7 tầng Nhi (ở cơ sở 1); bay mái tôn khu vực nhà cấp cứu và một số khu vực khác, kèm bể kính, vỡ gạch (ở cơ sở 2); rơi một số cục nóng điều hòa, gãy cây xanh... Tổng thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chịu nhiều thiệt hại do bão số 5. Ảnh: BVSNNA

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2) bị lật mái tôn, hỏng khung, giằng, chống mái tôn tầng 3, nhà A; hồ sơ bệnh án, giấy tờ lưu trữ tại mái tầng 3 ướt toàn bộ. Hệ thống biển bảng và trần thả tầng khu vực tiếp nhận, khoa khám bệnh, các phòng khám hư hỏng nặng. Cổng điện số 2 bị đổ; 01 màn hình máy tính khu vực lấy máu xét nghiệm bị hỏng do dột; 01 cây lấy số thứ tự tại khu vực tiếp nhận bị hỏng.

Bệnh viện Phục hồi chức năng bị bóc một số tấm tôn ở mái nhà, hành lang nối các nhà, máng thu nước thép không gỉ. Tổng thiệt hại khoảng 312 triệu đồng... Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu bị tốc mái khoảng 1.000m2, đổ 14 cây xanh, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Trung tâm Y tế Nam Đàn bị tốc mái tôn 2.000m2 ở các nhà điều trị, nhà hành chính. Ảnh: TTYT Nam Đàn

Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc bị sập mái tôn khu nhà ăn, trần thạch cao hỏng khoảng trên 50m, mái tôn hỏng 70m2, ước thiệt hại 150 triệu đồng... Bệnh viện Tâm thần bị rơi trần thạch cao khu khám bệnh, bay mái tôn một số khoa, ước tính thiệt hại 200 triệu đồng.

Trung tâm Huyết học Truyền máu bị đổ sập 15m bờ rào, sập nhà xe tạm, tốc mái tôn nhà truyền máu và khám bệnh, gãy đổ cây xanh, ước tính thiệt hại 100 triệu đồng... Trung tâm Y tế Nam Đàn bị tốc mái tôn 2.000m2 ở các nhà điều trị, nhà hành chính.

Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác ứng phó với bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ” nên các đơn vị y tế vẫn đảm bảo tốt hoạt động khám, chữa bệnh. Nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có thiệt hại về người. Trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu không bị ảnh hưởng.

Tập trung khắc phục hậu quả

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vào tối 25/8. Ảnh: Thành Chung

Ứng phó với cơn bão số 5, ngày 25/8, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-SYT thành lập 4 Tổ công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Trong bão và sau khi bão tan, 4 tổ công tác này đã có mặt nắm bắt tình hình, kiểm tra thiệt hại và kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.



Tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, ngay khi bão rút, Ban Giám đốc bệnh viện đã khẩn trương chỉ đạo các khoa, phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục, an toàn.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh: Thành Chung

Bác sĩ Trần Thị Tuyết – Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết: Bệnh viện đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên tham gia vệ sinh môi trường, thu dọn cây xanh gãy đổ, gia cố lại khuôn viên, kiểm tra hệ thống điện, nước, thiết bị y tế để kịp thời khắc phục sự cố. Các khoa lâm sàng được yêu cầu bố trí nhân lực trực 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã cơ bản khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bệnh viện đã và đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, không để dịch bệnh phát sinh sau mưa bão, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và người nhà trong suốt quá trình điều trị.

Cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 5 gây ra. Ảnh: Thành Chung

Tương tự, sau khi bão qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng khẩn trương triển khai công tác khắc phục để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường. Trong sáng 26/8, hàng trăm cán bộ, y bác sĩ bệnh viện đã tham gia cưa, cắt cây xanh bị gãy, thu gom rác thải.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Bão số 5 làm nhiều cây xanh bị gãy đổ, một số mái tôn tốc, nước tạt gây thấm dột ở vài khu vực, mất điện cục bộ. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ trước, các khoa phòng điều trị không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế được đảm bảo. Việc dọn dẹp ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đến nay cơ bàn đã hoàn thành, qua đó đã đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và giúp người dân yên tâm khi đến khám, chữa bệnh.

Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung