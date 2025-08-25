Thứ Hai, 25/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Sức khỏe

Giám đốc Sở Y tế: An toàn tính mạng người bệnh và nhân viên y tế là ưu tiên cao nhất

Thành Chung 25/08/2025 11:08

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả cơ sở y tế trong tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, nhân viên y tế, người lao động và người nhà bệnh nhân; duy trì liên tục hoạt động khám, chữa bệnh trong mọi tình huống.

Trước diễn biến nhanh, phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng của bão số 5, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả cơ sở y tế trong toàn tỉnh thực hiện: Trực chỉ huy 24/24 giờ; bố trí lãnh đạo trực, đảm bảo điều phối hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

z6941084975308_3884a1db7cbcad91676221b3f5063430.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các bệnh viện trong tối 24/8. Ảnh: Thành Chung

Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế phải có ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động. Các đội cấp cứu lưu động phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng nhận lệnh điều động bất cứ lúc nào.

Các cơ sở y tế phải đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu; thông tin, liên lạc được kết nối 24/24 giờ, không để gián đoạn điều hành, chỉ đạo; chủ động hỗ trợ lẫn nhau.

Tiến sĩ Lê Thị Hoài Chung nêu rõ: Các cơ sở y tế tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, nhân viên y tế, người lao động và người nhà bệnh nhân./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5 (LÚC 09 GIỜ NGÀY 25/8): cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5 (LÚC 09 GIỜ NGÀY 25/8): cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam

Đọc tiếp

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5 tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5 (LÚC 09 GIỜ NGÀY 25/8): cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam

TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 5 (LÚC 09 GIỜ NGÀY 25/8): cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam

Xem thêm Sức khỏe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Sức khỏe
      Giám đốc Sở Y tế: An toàn tính mạng người bệnh và nhân viên y tế là ưu tiên cao nhất

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO