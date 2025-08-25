Sức khỏe Giám đốc Sở Y tế: An toàn tính mạng người bệnh và nhân viên y tế là ưu tiên cao nhất Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả cơ sở y tế trong tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, nhân viên y tế, người lao động và người nhà bệnh nhân; duy trì liên tục hoạt động khám, chữa bệnh trong mọi tình huống.

Trước diễn biến nhanh, phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng của bão số 5, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả cơ sở y tế trong toàn tỉnh thực hiện: Trực chỉ huy 24/24 giờ; bố trí lãnh đạo trực, đảm bảo điều phối hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các bệnh viện trong tối 24/8. Ảnh: Thành Chung

Mỗi bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế phải có ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động. Các đội cấp cứu lưu động phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng nhận lệnh điều động bất cứ lúc nào.

Các cơ sở y tế phải đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu; thông tin, liên lạc được kết nối 24/24 giờ, không để gián đoạn điều hành, chỉ đạo; chủ động hỗ trợ lẫn nhau.