Kinh tế Nghệ An: Các địa phương vùng biển Diễn Châu, Tân Mai khẩn trương di dời hàng ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền và người dân xã Diễn Châu, phường Tân Mai (Nghệ An) đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống, đặc biệt là việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Xã Diễn Châu di dời 751 người dân đến điểm tránh trú an toàn

Ngay khi có thông tin về hướng di chuyển của bão số 5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Diễn Châu đã tổ chức họp khẩn, quán triệt tinh thần “không được chủ quan”. Các xóm ven biển thuộc các xã cũ như Diễn Ngọc, Diễn Bích,… được xác định là trọng điểm phải tập trung di dời dân.

Clip: Xuân Hoàng

Tại xã Diễn Bích cũ – nơi có hàng trăm hộ dân sinh sống ven đê biển, chính quyền đã lập danh sách các hộ cần di dời ngay trong chiều ngày 24/8. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Chúng tôi xác định công tác di dời là nhiệm vụ số 1. Ưu tiên trước hết là các hộ dân ở vùng xung yếu, nhà cửa tạm bợ, neo đậu tàu thuyền gần cửa biển. Xã đã huy động toàn bộ lực lượng đoàn thanh niên, dân quân, công an xã để hỗ trợ nhân dân vận chuyển đồ đạc, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn”.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu động viên người dân sau khi đến điểm tránh trú bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, xã Diễn Châu đã bố trí 2 điểm: Trường THCS Diễn Bích và Trường Tiểu học Diễn Bích làm điểm tránh trú tập trung. Các điểm này được chuẩn bị đầy đủ điện chiếu sáng, nước sạch, lương thực khẩn cấp và phương tiện y tế.

Nơi tránh trú an toàn, chủ yếu là người già và trẻ em, đã có mặt từ sớm. Ảnh: Xuân Hoàng



Ghi nhận trong sáng 25/8, cho thấy hàng trăm hộ dân ở vùng ven biển đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn, chủ yếu là người già và trẻ em, đã có mặt từ sớm. Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ kê giường, trải chiếu, hướng dẫn bà con ổn định chỗ nghỉ.

Tại các điểm tránh trú bão đã được chuẩn bị đủ chỗ nghỉ ngơi cho người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Ngô Thị Thủy, ở xóm Hải Bắc, xúc động chia sẻ: “Năm nào mưa bão về cũng lo lắng, nhưng lần này chính quyền xã chủ động vận động chúng tôi di chuyển từ sớm. Được đưa đến nơi kiên cố, lại có cán bộ túc trực nên chúng tôi yên tâm hơn nhiều”.

Để hỗ trợ người dân di dời, xã Diễn Châu đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên trực tiếp đến từng hộ gia đình. Những ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, nhà nằm sát mép biển được ưu tiên di dời đầu tiên.

Người già được ưu tiên di chuyển trước. Ảnh: Xuân Hoàng

Song song với di dời, chính quyền xã còn kiểm tra, chằng chống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; chuẩn bị sẵn phương tiện cứu hộ, ca nô, áo phao, đèn pin. Lực lượng y tế xã được phân công túc trực 24/24h tại các điểm tập trung để kịp thời xử lý khi có sự cố sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu nhấn mạnh: “Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, nếu để người dân ở lại vùng nguy hiểm thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Vì vậy, quan điểm chỉ đạo của xã là di dời triệt để, không để sót hộ dân nào. Đặc biệt, phải bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời của bà con chu đáo, để người dân yên tâm tránh bão”.

Điểm Trường Tiểu học Diễn Bích làm nơi tránh trú bão cho người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhờ sự chủ động, đến thời điểm này, toàn xã Diễn Châu đã di dời được gần 242 hộ dân với 751 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hộ dân di dời thuộc các xóm Hải Bắc, Chiến Thắng ... Các điểm tránh trú đều được bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, hệ thống loa truyền thanh liên tục cập nhật thông tin thời tiết để bà con nắm bắt.

Người dân xã Diễn Châu đến các điểm tránh trú bão được chuẩn bị đủ nước uống và đồ ăn nhanh. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự báo bão số 5 khi đổ bộ sẽ gây mưa lớn kèm gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng và sạt lở ven biển là rất cao. Chính quyền xã Diễn Châu đã xây dựng phương án dự phòng: chuẩn bị kho dự trữ lương thực, phương tiện cứu hộ; thành lập các tổ xung kích cơ động, sẵn sàng ứng cứu khi cần - ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu khẳng định.

Phường Tân Mai khẩn trương sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm

Tối 24/8, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bão số 5, phường Tân Mai đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương triển khai công tác sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao, nhất là các hộ neo đơn, người già yếu và gia đình khó khăn tại khu vực Quỳnh Dị cũ.

Lực lượng chức năng phường Tân Mai sẵn sàng cho công tác di dời dân. Ảnh: Thanh Thủy

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ công an cùng Ban công tác Mặt trận các khối đã tận tình hỗ trợ bà con di dời đến nơi trú tránh bão an toàn. Nhiều gia đình neo đơn được giúp sắp xếp đồ đạc, vận chuyển vật dụng thiết yếu và đưa đến các điểm kiên cố để tạm trú.

Lãnh đạo UBND phường phối hợp với lực lượng Công an phường cũng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phương án ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

Người già được ưu tiên và hỗ trợ di dời. Ảnh: Thanh Thủy

Tại các khối Đồng Minh và Tân Minh (xã Quỳnh Lập cũ) – những khu vực được dự báo có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão, công tác di dời người dân và tài sản được triển khai khẩn trương, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhiều gia đình đã được hỗ trợ di chuyển đến các điểm trường học, nhà văn hóa kiên cố để tạm trú. Các lực lượng cũng đồng thời giúp bà con di dời đồ đạc, phương tiện, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Lực lượng chức năng phường Tân Mai túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân. Ảnh: Thanh Thủy

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, đến đêm cùng ngày, công tác sơ tán cơ bản đã hoàn thành, tạo niềm tin, sự yên tâm cho nhân dân trong toàn phường trước thời điểm bão số 5 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.