Xây dựng Đảng Phấn đấu xây dựng xã Diễn Châu trở thành phường trước năm 2030

Sáng 10/8, Đảng bộ xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 250 đại biểu chính thức tham dự.

Dự đại hội có các đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: T. L



Nhiều kết quả khá toàn diện

Đảng bộ xã Diễn Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Ngọc Bích, xã Diễn Hoa, Diễn Phúc và thị trấn Diễn Thành. Đảng bộ xã Diễn Châu có 84 tổ chức Đảng với 2.802 đảng viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: T. L



Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với chủ đề: "Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển đột phá, phấn đấu xây dựng xã Diễn Châu trở thành phường trước năm 2030".

Đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu phát biểu khai mạc đại hội.

Ảnh: T. L



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Diễn Châu đã phát huy truyền thống cách mạng; kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đặng Thị Thanh - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Châu phát biểu. Ảnh: T. L



Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ giá trị sản xuất giai đoạn 2020 - 2025 tăng bình quân 11,81%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,46 lần so với năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định. Hoạt động hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu phát biểu tại đại hội. Ảnh: T. L



Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với đầu nhiệm kỳ, bình quân hàng năm giảm từ 0,5 - 1%, năm 2025 còn 134 hộ nghèo, chiếm 0,96%.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: T. L



Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao; 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Diễn Châu (trước sáp nhập) được công nhận đô thị văn minh, xã Diễn Phúc (trước sáp nhập) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T. L



Phấn đấu xã Diễn Châu trở thành phường trước năm 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Diễn Châu đặt mục tiêu phấn đấu xã Diễn Châu trở thành phường trước năm 2030.

Đại hội thống nhất thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực; tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 13-14%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 130 triệu đồng/năm.

Đại diện các chi bộ tham luận tại đại hội. Ảnh: T. L



Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Châu đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục và định hướng quan điểm phát triển, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: T. L

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị xã Diễn Châu cần tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu chung.

Có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T. L



Xã Diễn Châu cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, xây dựng đô thị. Quan tâm phát triển thương mại và dịch vụ thu hút đầu tư; xây dựng các mô hình và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: T. L



Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Có các giải pháp cụ thể để củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc giữ vững ổn định chính trị.

Đồng chí Lê Đức Cường đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, điều hành tổ chức hoạt động, vận hành chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Quán triệt tinh thần chỉ đạo nhất quán, cốt lõi và xuyên suốt đó là chính quyền mới phải phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Châu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê



Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Châu, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết, thể hiện sự nhất trí về đánh giá tình hình, rút ra những kinh nghiệm quý báu, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ xã Diễn Châu trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: T.L

