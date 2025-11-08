Giáo dục Lê Tiểu Bình - Niềm tự hào của Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu Vượt qua các đối thủ xuất sắc tại vòng thi quý III Cuộc thi English Challenge mùa thứ 8, Lê Tiểu Bình - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu đã giành chiến thắng thuyết phục với 740 điểm và mang về điểm cầu chung kết danh giá cho ngôi trường thân yêu của mình.

Với nền tảng kiến thức vững chắc cùng bản lĩnh thi đấu ấn tượng, bên cạnh 3 thí sinh còn lại, Lê Tiểu Bình đang được kỳ vọng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân tại vòng chung kết.

Bên cạnh thành tích nổi bật tại English Challenge, mới đây Tiểu Bình còn xuất sắc trở thành Thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, ghi tên mình vào danh sách học sinh của Trường THCS Cao Xuân Huy – một trong những ngôi trường trọng điểm tại địa phương.

Cô Hoàng Thị Hà – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A chia sẻ: “Tiểu Bình là cô bé rất điềm tĩnh, chín chắn. Em không ồn ào, nhưng luôn thể hiện năng lực điều hành và khả năng lãnh đạo tuyệt vời trong lớp. Tiểu Bình học tập rất chỉn chu, có phương pháp riêng và đặc biệt tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp”.

Thí sinh Lê Tiểu Bình cùng thầy cô và gia đình trong vòng thi quý.

Không chỉ là niềm tự hào của thầy cô và gia đình, Lê Tiểu Bình còn được các bạn yêu mến, xem như “idol” của lớp. Trong suốt hành trình tham gia English Challenge, em luôn nhận được sự đồng hành và cổ vũ nhiệt tình từ các thầy cô và bạn bè.

Trước thềm chung kết, điểm cầu tại Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Về phía Lê Tiểu Bình, em cũng đã sẵn sàng cả về kiến thức lẫn tinh thần để có thể tỏa sáng trong chặng cuối đầy thử thách.

“Chúc Tiểu Bình luôn vững tin, phát huy tối đa năng lực và giành chiến thắng tại trận chung kết sắp tới. Cô và cả lớp luôn tự hào về em!” – cô Hoàng Thị Hà gửi gắm lời chúc.

4 thí sinh tranh tài trong trận chung kết sắp tới.

Chỉ còn ít ngày nữa, vòng chung kết English Challenge sẽ chính thức diễn ra. Hãy chờ đón và cổ vũ cho các “chiến binh nhí” trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế! Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An vào 08h ngày 19/8/2025.