Kinh tế

Lộ trình đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An: 18 xã, phường được “điểm danh”

Trân Châu - Hồng Toại 15/09/2025 15:17

18 xã, phường có tuyến đường đi qua gồm: phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, trong đó có khoảng 1.942 hộ cần được bố trí tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, Nghệ An dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư với tổng diện tích trên 102 ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1.450 tỷ đồng. Trong số này, 3 khu được ưu tiên triển khai trước do có quỹ đất sạch, ít vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, tại phường Hoàng Mai dự kiến xây dựng khu tái định cư rộng khoảng 8 ha, bố trí cho khoảng 200 hộ dân, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Tại xã Tân Châu sẽ triển khai khu tái định cư diện tích 1,5 ha cho khoảng 30 hộ, kinh phí khoảng 18 tỷ đồng. Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, khu tái định cư quy mô 5 ha sẽ phục vụ khoảng 145 hộ dân, với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.
Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án trước tháng 12 năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Dưới đây là bản đồ vị trí đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đường kẻ màu vàng trong các ảnh dưới là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam):

P Hoàng Mai
Bản đồ vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hoàng Mai.
Xã An Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã An Châu.
Xã Diễn Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Diễn Châu.
Xã Đông Thành
Xã Đông Thành vị trí đường sắt cao tốc đi qua không nhiều.
Xã Đức Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Đức Châu.
Xã Hùng Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hùng Châu.
Xã Lam Thành
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Lam Thành.
Xã Minh Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Minh Châu.
Xã Nghi Lộc
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Nghi Lộc.
Xã Quảng Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Quảng Châu.
Xã Quỳnh Lưu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Quỳnh Lưu.
Xã Quỳnh Văn
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua Xã Quỳnh Văn.
Xã Quỳnh Sơn
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua Xã Quỳnh Sơn.
Xã Tân Châu
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Tân Châu.
Xã Thần Lĩnh
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Thần Lĩnh.
Xã Yên Trung
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Yên Trung.
Xã Hưng Nguyên Nam
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hưng Nguyên Nam.
Xã Hưng Nguyên
Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hưng Nguyên.

Chi tiết vị trí, quy mô dự kiến Ga Vinh trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chi tiết vị trí, quy mô dự kiến Ga Vinh trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

