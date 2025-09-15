Kinh tế Lộ trình đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An: 18 xã, phường được “điểm danh” 18 xã, phường có tuyến đường đi qua gồm: phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, trong đó có khoảng 1.942 hộ cần được bố trí tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, Nghệ An dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư với tổng diện tích trên 102 ha, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1.450 tỷ đồng. Trong số này, 3 khu được ưu tiên triển khai trước do có quỹ đất sạch, ít vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, tại phường Hoàng Mai dự kiến xây dựng khu tái định cư rộng khoảng 8 ha, bố trí cho khoảng 200 hộ dân, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Tại xã Tân Châu sẽ triển khai khu tái định cư diện tích 1,5 ha cho khoảng 30 hộ, kinh phí khoảng 18 tỷ đồng. Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, khu tái định cư quy mô 5 ha sẽ phục vụ khoảng 145 hộ dân, với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án trước tháng 12 năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Dưới đây là bản đồ vị trí đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đường kẻ màu vàng trong các ảnh dưới là tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam):

Bản đồ vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hoàng Mai.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã An Châu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Diễn Châu.



Xã Đông Thành vị trí đường sắt cao tốc đi qua không nhiều.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Đức Châu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hùng Châu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Lam Thành.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Minh Châu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Nghi Lộc.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Quảng Châu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Quỳnh Lưu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua Xã Quỳnh Văn.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua Xã Quỳnh Sơn.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Tân Châu.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Thần Lĩnh.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Yên Trung.

Vị trí đường sắt cao tốc đi qua xã Hưng Nguyên Nam.