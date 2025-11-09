Xây dựng Đảng Xây dựng xã Diễn Châu giàu mạnh, phát triển bền vững, đến năm 2030 trở thành đô thị Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quyết tâm xây dựng xã Diễn Châu giàu mạnh, phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Xã Diễn Châu được sáp nhập từ các xã Ngọc Bích, Diễn Hoa, Diễn Phúc và thị trấn Diễn Thành. Nhiệm kỳ qua, đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có những thuận lợi: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị cấp huyện; Đảng bộ các xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và những thành quả, kinh nghiệm đã đạt được từ những nhiệm kỳ trước tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: T.L

Bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp nhiều khó khăn: Tình hình an ninh, chính trị thế giới diễn biến phức tạp; các đợt bùng phát dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản; Trong nhiệm kỳ thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước, 2/4 đảng bộ xã đã trải qua 2 lần sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nên tác động không nhỏ đến công tác, lãnh đạo chỉ đạo của các đảng bộ trong việc thực hiện các chỉ tiêu.

Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên các chỉ tiêu cơ bản chủ yếu đề ra đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã đề ra.

Trung tâm xã Diễn Châu. Ảnh: P.V



Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được 130 đảng viên. Đề nghị xét và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.027 đảng 30-70 năm tuổi Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong đó xóa tên 18 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 4 đảng viên, thực hiện tốt công tác chuyển sinh hoạt Đảng, làm thẻ cho đảng viên đầy đủ, kịp thời theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tốt.

Quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã xây dựng được 39 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, có nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ xóm, khối đạt tiêu chuẩn văn hóa 88,09%, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa 17/17 trường, trạm y tế 4/6 đơn vị, 34 dòng họ đạt đạt tiêu chuẩn văn hóa, các cơ quan, đơn vị giữ vững tiêu chuẩn văn hóa.

Bình minh trên biển Diễn Châu. Ảnh: Trương Đình Anh

Kinh tế tiếp tục phát triển và tương đối toàn diện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2020 - 2025 ước tăng bình quân 11,81%. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã đến năm 2025 ước đạt 75 triệu đồng/năm, gấp 1,46 lần so sới năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 65,73% năm 2020 lên 79,44% năm 2025 (công nghiệp - xây dựng chiếm chiếm 44,75%, dịch vụ thương mại chiếm 34,69%), nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 34,27% năm 2020 xuống còn 20,56% năm 2025.

Chất lượng, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản không ngừng được nâng cao, đến nay, các xã có 7 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao. Tổng sản lượng thủy sản hàng năm duy trì ở mức trung bình khoảng 23.000 tấn; ngành nghề chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển khá.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn xã Diễn Châu luôn được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Ảnh: CSCC

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến cơ sở xóm, khối, sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Các xã trước sáp nhập đều đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Diễn Châu được công nhận đô thị văn minh. Xã Diễn Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Phấn đấu đến năm 2030 xã Diễn Châu trở thành đô thị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân nên các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu hút đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm và có nhiều mặt chuyển biến tốt. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và phát triển.

Xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc (cũ) hiện nay là xã Diễn Châu là một trong những xóm điểm về miền quê đáng sống. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Diễn Châu xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy khối đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phấn đấu đến năm 2030 xã Diễn châu trở thành đô thị.

Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Diễn Châu tập trung vào các chương trình, kế hoạch cụ thể:

Đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với hoàn thiện quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng xã Diễn Châu trở thành đô thị (phường).

Thuyền về Lạch Vạn đầy ắp cá tôm. Ảnh: Xuân Hoàng

Tăng cường cải cách hành chính, phát triển thương mại, dịch vụ và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ gắn thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các khâu đột phá Đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW trong mọi lĩnh vực hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp; tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, nhất là các địa bàn lân cận và các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh. Phải coi các yếu tố này là động lực quan trọng của phát triển. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển các khu đô thị, dịch vụ. Chuyển mạnh phát triển xanh gắn với bảo vệ môi trường và xử lý nước thải, rác thải. Quan tâm sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính gắn với hoàn thiện bộ máy “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, nhất là các địa bàn lân cận và các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh; coi các yếu tố này là động lực quan trọng của phát triển.

Vẻ đẹp làng quê Diễn Châu yên bình. Ảnh: Sách Nguyễn