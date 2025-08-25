Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển tại xã Diễn Châu Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các điểm sơ tán người dân, tuyến đê ven biển xung yếu tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cùng đi có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán, tránh trú bão cho người dân tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Tại đây, đang có 62 hộ dân, với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tránh trú bão.

Thăm hỏi, tặng quà cho người dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì thế, người dân yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, sau khi bão tan thì mới về nhà để đảm bảo tính mạng. Cấp ủy, chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân sinh hoạt, đặc biệt là tận tình chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi, người có bệnh.

Cùng đó, tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ mất an toàn để sơ tán người dân đến nơi tránh trú, nguyên tắc cao nhất là đảm bảo tối đa tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Đây là tuyến đê được dự báo sẽ chịu tác động khi cơn bão số 5 tiến vào đất liền.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền và các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư để có phương án ứng cứu khi có tình huống xảy ra.