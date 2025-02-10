Thời sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ Chiều 2/10, tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030 công bố kết quả của Hội nghị lần thứ I.



Quang cảnh phiên làm việc chiều 2/10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX gồm 68 đồng chí đã bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư, 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy và 11 Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyên trách gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phan Hùng Sơn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Đình Diên, Phùng Xuân Long, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Gia Cẩm, Nguyễn Cảnh Cường, Ngô Tuấn Minh, Nguyễn Thị Thanh Tâm.

“Đại hội tin tưởng và mong muốn các đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cũng như các đồng chí giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ phát huy cao nhất, năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tín nhiệm của toàn thể đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chân thành cảm ơn toàn thể đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu cử và giao trọng trách trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

“Trước toàn thể Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX hứa thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường dân chủ, kỷ cương, đồng thời, kế thừa những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và quê hương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đồng thời nhấn mạnh: Luôn toàn tâm, toàn ý, nỗ lực và trách nhiệm cao nhất để tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt gương mẫu, có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kính mong tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các địa phương bạn; đồng thời, mong nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, bạn bè, đối tác trong và ngoài tỉnh; giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.