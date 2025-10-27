Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Chiều 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để bàn một số nội dung theo thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành cơ bản ổn định, thông suốt

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp tình hình báo chí và dư luận xã hội thời gian qua; báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ; báo cáo kết quả kêu gọi, vận động, tiếp nhận, phân bổ nguồn ủng hộ khắc phục hậu quả do bão số 3, số 5, số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Trong tuần qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự của tỉnh. Nội dung cơ bản đúng định hướng, chính xác, kịp thời, góp phần tuyên truyền hình ảnh Nghệ An, lan tỏa các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, đồng thời, phản ánh một số vấn đề dư luận quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Qua 4 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã nỗ lực, tích cực, chủ động trong việc triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt của cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức, đoàn thể cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các xã, phường thời gian qua đã góp phần đạt được một số kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Song, hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đang bộc lộ các khó khăn, vướng mắc về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về cơ sở vật chất; về lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; về công tác tài chính - ngân sách; về công tác thể chế; về công tác chuyển đổi số.

Trong đó, nhiều xã còn thiếu công chức so với biên chế được giao; chế độ lương, phụ cấp thấp, áp lực công việc lớn ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã; tỷ lệ giáo viên/lớp còn thấp hơn quy định; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; nguồn thu của các địa phương thấp, kinh phí còn hạn hẹp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, các văn bản hướng dẫn thiếu đồng bộ; việc phân cấp, phân định thẩm quyền giữa cấp xã và tỉnh còn chồng chéo, chưa rõ ràng, dẫn đến còn vướng mắc trong triển khai như hướng dẫn về sắp xếp; phần mềm quản lý thường xuyên bị lỗi, người dân còn hạn chế kỹ năng số, hạ tầng công nghệ thông tin yếu.

Tính đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/10/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận 514,7 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả do bão số 3, số 5, số 10; trong đó, có 414,1 tỷ đồng và 1.828 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, tương đương 100,6 tỷ đồng. Hiện tổng số tiền, hàng đã phân bổ là 425,7 tỷ đồng và còn 82,5 tỷ đồng sẽ tiếp tục phân bổ cho các địa phương.

Phân loại, rà soát để xử lý những khó khăn, vướng mắc

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá trong tuần qua, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng để kịp thời tuyên truyền, phản ánh các vấn đề ở nhiều các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Điểm lại những vấn đề báo chí và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bên cạnh tổng hợp tình hình báo chí và dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cần có nhận định, đánh giá, phân tích và kiến nghị giải pháp tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội.

Cùng đó, tiếp tục định hướng tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; thực hiện có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phản bác các thông tin sai trái, chống phá, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị phân loại các nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc theo hướng những vấn đề có thể xử lý được ngay và những vấn đề cần thời gian, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, có 4 nhóm vấn đề chính, đó là công tác cán bộ, cơ chế vận hành, nguồn lực và cơ sở vật chất.

Đối với nhóm vấn đề công tác cán bộ, còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, bố trí không hợp lý. Trước tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải rà soát lại đội ngũ cán bộ của các xã trên địa bàn cấp huyện cũ, có sự giám sát của tỉnh, từ đó điều chuyển trong nội bộ địa bàn cấp huyện cũ.

Bên cạnh đó, xem xét rà soát để thực hiện biệt phái cán bộ các sở, ngành cấp tỉnh về cấp xã theo nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế. Lựa chọn những cán bộ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, gắn với chế độ, chính sách khuyến khích, đãi ngộ, hỗ trợ phù hợp. Rà soát để tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trên cơ sở hình thành các tổ công tác chuyên môn cấp sở để hỗ trợ, hướng dẫn các xã.

Đối với nhóm vấn đề cơ chế vận hành, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ những vấn đề cấp xã chưa nắm bắt được; xử lý những cán bộ không muốn làm, đùn đẩy trách nhiệm. Những vấn đề thiếu thống nhất, chưa rõ, mâu thuẫn trong phân cấp, do hướng dẫn của Trung ương chưa đầy đủ thì cần rà soát để báo cáo.

Đối với nhóm vấn đề nguồn lực, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xác định rõ định mức cần thiết để chi cho vận hành của cấp xã theo từng địa bàn.

Đối với nhóm vấn đề cơ sở vật chất, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần ưu tiên giải quyết những khó khăn, vướng mắc ban đầu, nhất là những địa bàn vùng khó khăn để đáp ứng yêu cầu làm việc, đảm bảo sinh hoạt cho cán bộ. Cùng đó, đảm bảo điều kiện trang thiết bị cơ bản cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu siết lại kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý những cán bộ đùn đẩy, né tránh, không thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh tiếp tục duy trì các Tổ công tác, định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Các Tổ công tác liên ngành, Tổ công tác của chuyên môn của các sở hàng ngày nắm bắt, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho các xã. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế có văn bản gửi Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.