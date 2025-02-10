Thứ Năm, 2/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Bầu 68 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thành Duy - Phạm Bằng 02/10/2025 11:11

Sáng 2/10, trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là bước kiện toàn tổ chức có ý nghĩa quyết định đến việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Đề án đã nêu rõ những yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành; cơ cấu, thành phần, tỷ lệ cán bộ tái cử và lần đầu tham gia; bảo đảm sự kế thừa, phát triển, gắn kết hài hòa giữa các thế hệ cán bộ, thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội Đảng - bỏ phiếu-19
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Theo đề án, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX là 69 đồng chí; trong đó Đại hội trực tiếp bầu 68 đồng chí. Nhân sự chuẩn bị, giới thiệu ra bầu cử là 78 đồng chí.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự thống nhất cao của toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng - bỏ phiếu-6
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường
bna_dai-hoi-dang-bo-phieu-9-1-.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường
Đại hội Đảng - bỏ phiếu-10
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả: Đại hội đã tín nhiệm bầu 68 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả bầu cử thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, đồng thời, khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể đại biểu Đại hội vào tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại hội Đảng - bỏ phiếu-1
Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường
Đại hội Đảng - bỏ phiếu-4
Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường
Đại hội Đảng - bỏ phiếu-3
Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Vào đầu giờ chiều nay (2/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ họp phiên thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền gồm bầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư... khóa XX.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ được công bố tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội vào chiều cùng ngày.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới

Khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới

TÓM TẮT BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XX

TÓM TẮT BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XX

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Nguyễn Đức Trung

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Bầu 68 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO