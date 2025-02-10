Thời sự Bầu 68 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 2/10, trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là bước kiện toàn tổ chức có ý nghĩa quyết định đến việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Đề án đã nêu rõ những yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự tham gia Ban Chấp hành; cơ cấu, thành phần, tỷ lệ cán bộ tái cử và lần đầu tham gia; bảo đảm sự kế thừa, phát triển, gắn kết hài hòa giữa các thế hệ cán bộ, thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Theo đề án, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX là 69 đồng chí; trong đó Đại hội trực tiếp bầu 68 đồng chí. Nhân sự chuẩn bị, giới thiệu ra bầu cử là 78 đồng chí.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự thống nhất cao của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả: Đại hội đã tín nhiệm bầu 68 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả bầu cử thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, đồng thời, khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể đại biểu Đại hội vào tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Vào đầu giờ chiều nay (2/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ họp phiên thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền gồm bầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư... khóa XX.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ được công bố tại phiên làm việc toàn thể của Đại hội vào chiều cùng ngày.