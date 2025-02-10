Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Lê Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoài giao và các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Nguyễn Bá - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Thế Trung - nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự Đại hội.