Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thái Thanh Quý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Lê Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường - Thứ trưởng Bộ Ngoài giao và các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đại hội có sự tham dự của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Nguyễn Bá - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Thế Trung - nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Lãnh đạo các tỉnh, thành phố có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…
Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự Đại hội.
Mở ra tầm nhìn mới, định hướng lớn trên hành trình phát triển
Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua mà còn mở ra tầm nhìn mới, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tỉnh nhà; khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia và có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trước cả nước về vị trí, vai trò là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết, thôi thúc khát vọng phát triển; cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, đổi mới toàn diện hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn, nỗ lực bền bỉ hơn vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có vị thế xứng đáng trong khu vực và cả nước.
“Đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, phấn đấu thực hiện trọn vẹn niềm mong mỏi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với quê hương “Nghĩa trọng tình cao” của Người”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu: “Với ý nghĩa và niềm tin sâu sắc đó, với ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.
Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc đại hội trên sóng NTV; đồng thời, cập nhật liên tục trên các ấn phẩm báo điện tử (baonghean.vn), kênh FM VON 99,6Mhz, báo in và các nền tảng số: Facebook Báo Nghệ An, Facebook Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go, website truyenhinhnghean.vn.
(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)