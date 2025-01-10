Xây dựng Đảng Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước Việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV được các cấp ủy Đảng Nghệ An triển khai nghiêm túc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập hợp trí tuệ, tâm huyết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tại phiên thứ nhất Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, diễn ra chiều 1/10, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến, thể hiện khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Thẳng thắn, toàn diện, khơi dậy khát vọng

Tại Đại hội, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận và Tỉnh ủy Nghệ An đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo cáo khẳng định, việc lấy ý kiến góp ý ở Nghệ An được triển khai nghiêm túc, bám sát Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 29 của Văn phòng Trung ương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, huy động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đa số ý kiến thống nhất cao, đánh giá dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, phản ánh đúng thành tựu, thẳng thắn chỉ ra hạn chế; đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn kiện khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận và Tỉnh ủy Nghệ An đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh: Nhiều ý kiến đánh giá chủ đề Đại hội thể hiện rõ tinh thần lãnh đạo xuyên suốt, có tính hiệu triệu cao; đồng thời đề nghị nhấn mạnh thêm yếu tố “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”; bổ sung cụm từ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”, gắn với “tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm để nhấn mạnh chủ thể thực hiện, vừa phát huy nội lực toàn xã hội, thể hiện tinh thần đại đoàn kết và thống nhất giữa Đảng với nhân dân chung sức đồng lòng cùng nhau thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá rõ hơn những thuận lợi tác động đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt là thành tựu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lao động - việc làm. Bên cạnh đó, cần nêu thẳng thắn những hạn chế như quản lý an toàn thực phẩm còn bất cập, giáo dục - đào tạo chưa cân đối giữa giáo dục kiến thức với kỹ năng thực hành, giáo dục đạo đức và thể chất; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Mặt khác, cần bổ sung quan điểm về nâng cao năng lực hoạch định, dự báo chiến lược của Đảng; cải cách thể chế, cải cách hành chính, trước hết là trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, bổ sung mục tiêu, giải pháp về khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng văn hóa chuẩn mực, quản lý văn hóa giải trí, mạng xã hội, phát triển công nghiệp văn hóa; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài, phát triển hạ tầng dữ liệu, tăng cường an ninh mạng; giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh, số hóa, sáng tạo và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng hiện đại, ứng dụng tự động hóa cao. Đặc biệt, cần bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 3 Nghị quyết 70, 71, 72 về an ninh năng lượng, giáo dục, y tế.

Trường Tiểu học Hưng Thông, xã Hưng Nguyên Nam được đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Mai Hoa

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Trung ương, các ý kiến tập trung đề nghị bổ sung rõ nhiệm vụ mới trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, năng lượng; đồng thời xác định rõ chủ thể, nguồn lực, thời gian triển khai để đảm bảo tính khả thi.

Với Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, nhiều ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn bối cảnh kinh tế tri thức, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; làm rõ vai trò lịch sử của cấp huyện trong tiến trình đổi mới; nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, cũng như vai trò của văn hóa như một trụ cột trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Đối với Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, các ý kiến nhấn mạnh việc đánh giá toàn diện chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển và quản lý đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đồng thời, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ngoài các nội dung góp ý cụ thể vào Văn kiện, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương. Đáng chú ý là nghiên cứu kéo dài nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cấp trên cơ sở lên 5 năm, thay 2,5 năm như hiện nay. Tiếp tục tổng kết, nghiên cứu lý luận và thực tiễn về cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, nhất là thực hiện chính quyền 2 cấp để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Trung ương cần quan tâm có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất giáo dục ở vùng khó khăn, miền núi.

Đại biểu Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường



Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo động lực phát triển bền vững

Tham luận tại Đại hội, đại biểu Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ, dám làm” và phát huy vai trò kinh tế tư nhân. Cụ thể, về quan điểm chỉ đạo, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “Dám nói, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám hành động vì lợi ích chung”. Đây là tinh thần cần thiết trong giai đoạn mới, kế thừa truyền thống dám nghĩ, dám làm của Đảng qua các thời kỳ, đồng thời nâng lên một tầm cao mới, phù hợp với bối cảnh hiện nay, nhằm khích lệ tinh thần tiên phong, chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực.

Một ca phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Về phát triển kinh tế, đại biểu đề nghị tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, khuyến khích doanh nghiệp lớn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa để thực hiện thành công Nghị quyết số 68, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị. Qua đó, khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia”.

Về giáo dục, cần bổ sung và làm rõ theo tinh thần Nghị quyết số 71, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đánh giá hiệu quả mô hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; gắn chiến lược giáo dục với phát triển nhân lực chất lượng cao trong các ngành ưu tiên: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, kinh tế xanh, chuyển đổi số, công nghệ lõi; đổi mới chương trình theo hướng thực học - thực hành; chú trọng phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng số, kỹ năng hội nhập quốc tế.

Đại biểu Ngô Thị Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Phú tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Đề cao giải pháp gắn kinh tế với bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh

Tham gia thảo luận góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đại biểu Ngô Thị Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Phú đề nghị, phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ XIII cần bổ sung thêm số liệu nhằm phản ánh cụ thể hơn những thành tựu đạt được 5 năm qua của đất nước; đồng thời bổ sung đánh giá cả nhiệm kỳ đã hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Về hạn chế, yếu kém, cần nêu rõ hơn lĩnh vực quản lý đất đai, an toàn thực phẩm, giáo dục mất cân đối giữa kiến thức - kỹ năng - đạo đức. Trong công tác xây dựng Đảng, việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống vẫn là khâu yếu. Đấu tranh phê bình, tự phê bình còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, một số cán bộ đảng viên còn ngại học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng chưa được quan tâm đúng mức, nhất là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, việc xây dựng các tổ chức đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở chưa được coi trọng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Về định hướng phát triển, đại biểu Ngô Thị Hường đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường - coi đây là yếu tố sống còn cho phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh thêm nội dung đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là về thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế, chất thải độc hại, phân loại rác thải ngay từ đầu nguồn, góp phần đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp... Cùng đó, quan tâm đầu tư cho phát triển y tế, nhất là về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, chuyển giao các kỹ thuật mới, chuyên sâu cho hệ thống y tế tuyến cơ sở; chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn tới, đại biểu đề xuất: Đảng ta cần tập trung “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” - coi đây là vấn đề then chốt, sống còn; thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước. Tiếp tục xây dựng chi bộ, đảng bộ “4 tốt”; đổi mới đánh giá chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; bổ sung nội dung số hóa dữ liệu đảng viên, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện đại.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An tham luận tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất 3 nhóm vấn đề trọng tâm

Tham luận góp ý vào các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đại biểu Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An góp ý bổ sung ở một số nội dung cần có thêm luận chứng, minh họa bằng số liệu so sánh quốc tế, để dễ hình dung vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới. Cần làm rõ hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội; giữa hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bổ sung đánh giá về hạn chế trong quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý giáo dục, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hiếu đề xuất 3 nhóm vấn đề: Một là, về giáo dục và đào tạo; cần xác định giáo dục đại học là động lực quan trọng của đổi mới sáng tạo, gắn chặt đào tạo và nghiên cứu với chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia. Có chính sách về nâng cao chất lượng, tự chủ và hội nhập quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong toàn quốc và với các đối tác quốc tế, tăng cường thu hút giảng viên và sinh viên quốc tế.

Hai là, về khoa học - công nghệ: Có chính sách đặc thù để phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học; tăng tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Có lộ trình giảm phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ, tăng tự chủ sản xuất.

Ba là, về phát triển bền vững và hội nhập, cần bổ sung mục tiêu về giảm phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ XXI. Làm rõ hơn định hướng phát triển kinh tế biển, đặc biệt là kinh tế hàng hải, năng lượng tái tạo ngoài khơi...