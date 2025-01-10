Cận cảnh địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh là địa điểm tổ chức đại hội. Ảnh: Diệp Thanh Công tác chuẩn bị trang trí cho đại hội được khẩn trương chuẩn bị từ nhiều ngày trước và đã được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Diệp Thanh Không khí chuẩn bị càng thêm trân quý khi chỉ ít ngày trước, cơn bão số 10 trực tiếp đổ bộ gây ra nhiều thiệt hại. Ảnh: Diệp Thanh Để kịp chuẩn bị cho ngày hội lớn của tỉnh, ngay sau khi bão tan, những công nhân đảm nhận công tác trang trí đã làm việc liên tục, không kể ngày đêm. Ảnh: Diệp Thanh Tình trạng cây gãy, đổ trên các tuyến trung tâm xung quanh điểm tổ chức đại hội đã kịp thời được thu dọn tươm tất, sạch sẽ. Ảnh: Diệp Thanh Hình ảnh những cụm pano lớn với gam màu đỏ chủ đạo, cùng hình ảnh cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức… được khắc họa theo phong cách đồ họa truyền thống, gợi lên không khí đoàn kết, sức mạnh tập thể. Ảnh: Diệp Thanh Các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai… rợp bóng cờ, pa-nô, áp-phích với những thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Diệp Thanh Cờ và pano trên đường Trường Thi. Ảnh: Diệp Thanh Một góc Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Diệp Thanh Không chỉ là sự kiện lớn của tỉnh, đại hội còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm động lực, niềm tin để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Diệp Thanh
