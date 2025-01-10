Thứ Tư, 1/10/2025
Cận cảnh địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Diệp Thanh

Không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đang lan tỏa khắp các nẻo đường. Cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng khắp phố phường, tạo nên một diện mạo tươi mới, phấn khởi, thắm đượm niềm tin và kỳ vọng.

đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00019
Nhà Văn hóa Lao động tỉnh là địa điểm tổ chức đại hội. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00012
Công tác chuẩn bị trang trí cho đại hội được khẩn trương chuẩn bị từ nhiều ngày trước và đã được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00008
Không khí chuẩn bị càng thêm trân quý khi chỉ ít ngày trước, cơn bão số 10 trực tiếp đổ bộ gây ra nhiều thiệt hại. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00003
Để kịp chuẩn bị cho ngày hội lớn của tỉnh, ngay sau khi bão tan, những công nhân đảm nhận công tác trang trí đã làm việc liên tục, không kể ngày đêm. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00016
Tình trạng cây gãy, đổ trên các tuyến trung tâm xung quanh điểm tổ chức đại hội đã kịp thời được thu dọn tươm tất, sạch sẽ. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00011
Hình ảnh những cụm pano lớn với gam màu đỏ chủ đạo, cùng hình ảnh cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức… được khắc họa theo phong cách đồ họa truyền thống, gợi lên không khí đoàn kết, sức mạnh tập thể. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00004
Các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai… rợp bóng cờ, pa-nô, áp-phích với những thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00001
Cờ và pano trên đường Trường Thi. Ảnh: Diệp Thanh
dai hoi dang anh diep thanh
Một góc Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Diệp Thanh
đại hội đảng bộ tỉnh Ảnh Diệp Thanh00000
Không chỉ là sự kiện lớn của tỉnh, đại hội còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm động lực, niềm tin để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Diệp Thanh

500 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn

