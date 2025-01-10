Thời sự

Cận cảnh địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX



Không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đang lan tỏa khắp các nẻo đường. Cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng khắp phố phường, tạo nên một diện mạo tươi mới, phấn khởi, thắm đượm niềm tin và kỳ vọng.