Niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Không khí dân chủ, đổi mới với niềm tin và kỳ vọng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lan tỏa rộng khắp. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp gửi gắm đến sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.
Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh sáp nhập xã, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều vấn đề mới. Thủ tướng đã chỉ đạo tích hợp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035. Hiện nay, bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn tới đang trong quá trình xây dựng. Có những việc phải chờ Trung ương, tuy nhiên cũng có rất nhiều việc tỉnh hoàn toàn có thể chủ động triển khai ngay.
Theo tôi, sau khi sáp nhập xã, cùng với việc rà soát toàn bộ kết quả xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là làm tốt công tác quy hoạch. Quy hoạch phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh khi không còn cấp huyện; trong đó cần đặc biệt chú trọng đến phát triển giao thông, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xử lý các vấn đề môi trường, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Đặc biệt, trong giai đoạn mới, xây dựng nông thôn mới không thể chỉ nhìn nhận nội hàm đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm như trước kia, mà phải bổ sung yếu tố hạ tầng số. Điện không chỉ để thắp sáng mà phải phục vụ tận đồng ruộng, sản xuất công nghệ cao. Đường không chỉ là đường giao thông mà còn là đường truyền, bảo đảm kết nối mạng. Trường học không chỉ truyền đạt kiến thức phổ thông mà còn phải trang bị cho nông dân kỹ năng số, triển khai “Bình dân học vụ số”. Trạm cũng không chỉ là trạm y tế mà còn là trạm truyền tải dữ liệu, thông tin. Đây là những yêu cầu mới, nếu chỉ giữ tư duy cũ sẽ không đáp ứng được thực tiễn phát triển.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Kỳ vọng lớn nhất đặt vào đại hội lần này là tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa thành tựu đã đạt được, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, với đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có trách nhiệm, đưa ra những mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm trong kỷ nguyên mới.
Tôi đặt niềm tin tưởng, đại hội sẽ lựa chọn thật cụ thể, sát thực tiễn những mũi đột phá chiến lược, làm “điểm tựa” để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình hành động khả thi, hiệu quả. Trọng tâm là xác định định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm, khai thác tốt tiềm năng, phát huy nội lực gắn kết với nguồn lực bên ngoài, tạo môi trường đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đồng thời quan tâm giải quyết một số vấn đề trọng yếu: Sớm ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền 2 cấp, bảo đảm trí tuệ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Song song đó là đẩy mạnh thu hút đầu tư; hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, gắn với phát huy vai trò các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp sớm phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; chú trọng phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến nông - lâm - thủy sản để có chỗ đứng bền vững trên thị trường.
Một yêu cầu cấp thiết khác là ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, gồm sân bay, cảng biển, hệ thống đường bộ vùng đô thị và miền núi, tạo động lực đột phá cho phát triển. Đồng thời, cần quyết liệt hơn trong thu hút đầu tư hạ tầng du lịch, đặc biệt là Cửa Lò theo hướng văn minh, hiện đại, xứng tầm điểm đến lớn. Cùng với đó là phát triển hệ thống doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 168 của Bộ Chính trị, hình thành đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh, làm đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế tỉnh nhà, vươn ra khu vực và quốc tế.
Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tôi kỳ vọng Nghệ An sẽ xây dựng và phát triển ngành giáo dục – đào tạo và y tế thành trung tâm uy tín của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX là đại hội của đổi mới, của khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. Tôi tin tưởng và kỳ vọng nhiều vào thành công của đại hội, đưa Nghệ An vươn lên mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tôi mong đại hội thảo luận, đề ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, củng cố niềm tin nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đặc biệt, tôi mong Đại hội có những quyết sách đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; ban hành chính sách mạnh mẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phát huy giá trị văn hóa và con người xứ Nghệ như nguồn lực nội sinh, vừa giữ gìn truyền thống, vừa khơi dậy khát vọng, hun đúc ý chí, biến sức mạnh tinh thần thành động lực phát triển.
Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, tôi đặt niềm tin đại hội sẽ tiếp tục có những chủ trương, đường lối làm cơ sở chính trị để hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội đã ban hành cho Nghệ An.
Xã Bắc Lý có 13 bản thì còn 10/13 bản vẫn đang là đường đất, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi đỏ mù trời. Hàng hóa, nông sản sản xuất ra khó tiêu thụ; học sinh đi học vất vả; người bệnh cấp cứu phải vượt quãng đường gian nan mới đến được cơ sở y tế. Chính “điểm nghẽn” giao thông ấy khiến xã chưa thể bứt phá, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 64%.
Nhân dân xã Bắc Lý mong muốn đại hội có những chủ trương mạnh mẽ, đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực để cứng hóa đường giao thông từ trung tâm xã đến các bản tại miền Tây Nghệ An, trong đó có xã Bắc Lý, mở ra hành trình mới trong sự nghiệp giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Là một đảng viên, tôi kỳ vọng đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số trong Đảng và hệ thống chính trị. Thiết nghĩ, từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số sẽ có nhiều chủ trương, đường lối được cụ thể hóa trong tình hình mới, như ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết, triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên tập trung, liên thông, phục vụ công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát chính xác, kịp thời; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, để mỗi người không chỉ thành thạo công nghệ mà còn tiên phong, gương mẫu trong việc lan tỏa tinh thần chuyển đổi số…