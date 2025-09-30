Niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh sáp nhập xã, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều vấn đề mới. Thủ tướng đã chỉ đạo tích hợp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035. Hiện nay, bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn tới đang trong quá trình xây dựng. Có những việc phải chờ Trung ương, tuy nhiên cũng có rất nhiều việc tỉnh hoàn toàn có thể chủ động triển khai ngay.

Theo tôi, sau khi sáp nhập xã, cùng với việc rà soát toàn bộ kết quả xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là làm tốt công tác quy hoạch. Quy hoạch phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh khi không còn cấp huyện; trong đó cần đặc biệt chú trọng đến phát triển giao thông, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xử lý các vấn đề môi trường, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc biệt, trong giai đoạn mới, xây dựng nông thôn mới không thể chỉ nhìn nhận nội hàm đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm như trước kia, mà phải bổ sung yếu tố hạ tầng số. Điện không chỉ để thắp sáng mà phải phục vụ tận đồng ruộng, sản xuất công nghệ cao. Đường không chỉ là đường giao thông mà còn là đường truyền, bảo đảm kết nối mạng. Trường học không chỉ truyền đạt kiến thức phổ thông mà còn phải trang bị cho nông dân kỹ năng số, triển khai “Bình dân học vụ số”. Trạm cũng không chỉ là trạm y tế mà còn là trạm truyền tải dữ liệu, thông tin. Đây là những yêu cầu mới, nếu chỉ giữ tư duy cũ sẽ không đáp ứng được thực tiễn phát triển.