Thời sự Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh Nghệ An cần phải thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An.

Sáng 2/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 , đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh Hữu Hoàng

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ;

Thưa các vị khách quý và các đồng chí đại biểu Đại hội!

Hôm nay, được sự phân công của Bộ Chính trị, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh nhà.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi đến các vị khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội và qua các đồng chí xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà về những mất mát, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Mong các đồng chí vừa tổ chức tốt Đại hội, vừa quan tâm chỉ đạo, sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống cho Nhân dân.

Kính thưa Đại hội!

Bộ Chính trị đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc, khoa học và tinh thần cầu thị của Tỉnh ủy Nghệ An trong công tác chuẩn bị Đại hội; các dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đã bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và sát với thực tế của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu, với ý chí và quyết tâm cao, bứt phá vươn lên trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng, vượt bậc và khá toàn diện. Nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8,3%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tổng sản phẩm GRDP năm 2025 ước đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trước sáp nhập và thứ 19/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách năm 2025 ước đạt 26 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trước sáp nhập và thứ 18/34 tỉnh, thành phố. Điểm sáng nổi bật là từ một vùng trũng trong thu hút đầu tư FDI, Nghệ An đã vươn lên nhóm 10 tỉnh dẫn đầu trong 63 tỉnh, thành phố trước đây, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần cả giai đoạn trước năm 2020. Đặc biệt, đã thu hút đầu tư của một số tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới, bước đầu tạo ra nền tảng mới, hình thành các chuỗi sản xuất công nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng gần 3 lần so với năm 2020, vượt gần 2 lần chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm gần 80% GRDP; khu vực nông nghiệp có sự chuyển dịch mạnh, nhất là tăng cường sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả. Luôn giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT và tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Hệ thống y tế phát triển nhanh, triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ; chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện chính sách người có công được quan tâm; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không để hình thành “điểm nóng” và các vụ việc phức tạp. Hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh của Lào có chung biên giới; tham gia nhiều sự kiện quốc tế và khu vực để quảng bá, xúc tiến, vận động đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhanh chóng ổn định và vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội có sự đổi mới tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố, tăng cường.

Những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của nhiều thế hệ cán bộ. Cấp ủy, chính quyền đã nhìn rõ tiềm năng, lợi thế, cũng như khó khăn, thách thức; trăn trở nghiên cứu, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo, có bước đi, cách làm phù hợp. Đội ngũ cán bộ các cấp đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, với nhiều nỗ lực, cố gắng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như trong Báo cáo chính trị đã nêu. Nhất là, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người còn thấp (72 triệu đồng/người) so với vùng và cả nước; hầu hết doanh nghiệp quy mô nhỏ, đông nhưng chưa mạnh; chưa có nhiều dự án lớn, có tính động lực để thu ngân sách lớn, tạo đột phá cả về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lan tỏa công nghệ; “Đi trước, về sau trên nhiều lĩnh vực”; nhiều mô hình, nhiều điểm mới, sáng tạo, đi đầu trong kinh tế nhưng không nhân rộng và lan tỏa được.

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 3,12%, cao hơn bình quân chung cả nước; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, miền núi cao. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt vẫn còn bất cập; đoàn kết, hợp lực, quyết tâm, quyết liệt, tự tin, mạnh dạn đổi mới, đột phá có lúc, có nơi, có việc vẫn còn hạn chế và có lúc rất hạn chế.

Đề nghị Đại hội đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội!

Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta đã được nâng lên một tầm cao mới. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và những quyết sách chiến lược của Đảng gần đây đã tạo cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng. Đây là cơ hội lớn cho Nghệ An và các tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nằm trong vùng hành lang kinh tế Đông - Tây, trên đường cao tốc Bắc - Nam và thời gian tới là cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, liên kết thuận lợi các khu kinh tế Thanh Hóa và Hà Tĩnh; được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội trao cơ chế đặc thù để tỉnh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế, luôn được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và Nhân dân cả nước. Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là mốc son quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thời cơ lịch sử để Nghệ An “tiến vượt, bứt phá, tăng tốc”, trở thành tỉnh khá của cả nước, hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Tuy vậy, Nghệ An cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trong đó, khó khăn, thách thức lớn nhất là vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, với nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 83% diện tích cả tỉnh; biên giới dài (468,7 km), hiểm trở, giáp với 3 tỉnh của Lào, phức tạp cả an ninh và trật tự xã hội; chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, khí hậu khắc nghiệt; nhân lực đông nhưng chưa trở thành nguồn nhân lực có chất lượng, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trên một số lĩnh vực; tư duy, lề lối, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới; khát vọng vươn lên và sự tự tin, bứt phá còn hạn chế; nguy cơ tụt hậu so với các địa phương khác là rất cao...

Đề nghị Đại hội hãy đem hết trí tuệ và tâm sức, bàn bạc, thảo luận kỹ, làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ, khâu đột phá để quyết tâm đạt được mục tiêu: “Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch và tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh và hiện đại".

Về quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Đại hội nghiên cứu kỹ, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Nghệ An ngày 15/5/2025 và bối cảnh, tình hình thực tế để xác định cho phù hợp và khả thi. Tôi cơ bản đồng tình, xin nêu 3 vấn đề lớn sau đây để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận:

Vấn đề thứ nhất: Cần phải thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An. Muốn vậy phải xác định rõ động lực, nguồn lực mới cho tăng trưởng là gì, ở đâu?. Tôi gợi ý 4 điểm:

1. Phải đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu vượt lên thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Phải thực sự “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, mời gọi nhân tài, để Nghệ An trở thành vùng đất của những danh nhân nổi tiếng, các nhà đầu tư chiến lược, của tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.

Cần có cơ chế “vượt trội” và hành động quyết liệt để xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân xứ Nghệ giàu khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm, có tầm, có đạo đức kinh doanh, không chỉ biết làm giàu chính đáng mà còn tiên phong cống hiến cho sự phát triển phồn vinh của quê hương; tạo điều kiện phát triển những doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở trong nước và quốc tế. Phải xác định sự thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, phải chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm an toàn đầu tư và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tin cậy, chi phí thấp; nhất là khi doanh nghiệp có sự cố, rủi ro, thậm chí vi phạm thì xem xét cân nhắc kỹ, thấu đáo trong xử lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

2. Chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của tỉnh phù hợp định hướng, chiến lược, không gian phát triển mới của vùng và khu vực. Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng chiến lược. Nhất là, tập trung đầu tư, hoàn thành tuyến đường ven biển; thực hiện đúng tiến độ xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An; nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh và xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; đề xuất mở rộng Quốc Lộ 7A, 7C, 48A, 48C. Từ đó, phát triển mạnh cả phía Đông và phía Tây với 4 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế ven biển với trọng tâm là phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, dich vụ tổng hợp và các ngành kinh tế biển; Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh với trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái; Hành lang kinh tế Quốc lộ 7 với trọng tâm là phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái, mạo hiểm, du lịch cộng đồng; Hành lang kinh tế Quốc lộ 48A, 48D với trọng tâm là phát triển lâm nghiệp, kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về văn hóa, y tế và giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, theo các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về chấn hưng văn hóa, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghệ An chúng ta đã có điều kiện và đã có các tiền đề quan trọng, do đó, Nghệ An phải là một trong những tỉnh dẫn đầu của cả nước về thực hiện 3 Nghị quyết này. Cần tập trung đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới; xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ kết nối với doanh nghiệp ngang tầm khu vực ASEAN; phát triển hệ thống y tế trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó, phát triển một số bệnh viện thành bệnh viện hạng Đặc biệt, tuyến cuối và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế đạt trình độ khu vực và quốc gia.

Đồng thời, phải đặc biệt quan tâm đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị của Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng xứng tầm với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh, giáo dục trải nghiệm, sáng tạo, biến văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế, sức mạnh mềm của cạnh tranh. Cần xác lập trụ cột phát triển văn hóa, con người như một hệ sinh thái mềm, nền tảng tạo nên bản sắc riêng, có sức sống nội sinh trong toàn bộ tiến trình phát triển của tỉnh nhà, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với tỉnh vừa qua.

4. Chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, vùng cao, vùng biên giới theo hướng đồng bộ - từ giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục đến hạ tầng số; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật, nâng cao dân trí, đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững, chăm lo tốt hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công và phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhất là cần đánh giá và nghiên cứu tổng thể, bài bản, khoa học, để có giải pháp căn cơ, bền vững cho khu vực miền Tây Nghệ An.

Vấn đề thứ hai: Yếu tố quyết định nhất để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt. Đây là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, biết biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành khát vọng vươn lên; với hành trang mới là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới, quyết tâm mới và hành động quyết liệt. Đổi mới mạnh mẽ phong cách và lề lối làm việc, khắc phục triệt để tư tưởng né tránh, chông chờ, ỷ lại, “trên thông, dưới tắc”. Xây dựng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự hợp lực, đoàn kết, thống nhất, tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu, có năng lực và dám quyết đoán, thực sự là hạt nhân lãnh đạo. Đoàn kết phải bắt đầu từ Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, làm nòng cốt cho đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương - giáo và đoàn kết toàn dân.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đảm bảo phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được tăng cường, đồng bộ với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công tác phòng, chống lãng phí phải đặt ngang hàng với phòng, chống tham nhũng; Chuyển trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, phát hiện và xử lý vi phạm một cách phù hợp, từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Một nhiệm vụ mới, trọng tâm của nhiệm kỳ này là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình hệ thống chính trị 2 cấp ở địa phương vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ; mọi yêu cầu chính đáng của người dân phải được xử lý, giải quyết từ cơ sở.

Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển mạnh tư duy và lề lối làm việc của hệ thống chính trị từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển", “từ mệnh lệnh hành chính” sang “lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành” cùng người dân và doanh nghiệp; với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đã đặt cấp xã vào một vị trí, vai trò hoàn toàn mới, là cấp trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở xã, là cấp gần dân, trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của người dân. Cán bộ cấp xã phải có kiến thức, kinh nghiệm vừa toàn diện vừa chuyên sâu theo lĩnh vực phụ trách, am hiểu địa bàn, thành thạo công việc, tâm huyết, mẫn cán, thực sự vì dân và được đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc mới có thể thực hiện tốt trọng trách được giao.

Tỉnh ủy cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ và kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những “điểm nghẽn”, bất cập trong quá trình vận hành của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là về biên chế, bố trí cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, hạ tầng chuyển đổi số, trụ sở và nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn, đảm bảo hệ thống chính trị cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, đình trệ, không bỏ sót nhiệm vụ, mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đại hội Đảng và cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy là dịp để chúng ta rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cần mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ tham nhũng, tiêu cực, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, vừa thiếu mẫn cán, vừa thiếu chuyên nghiệp; đồng thời, trân trọng, khuyến khích và bảo vệ những cán bộ có khát vọng cống hiến, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Vấn đề thứ ba: Cần đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh về quốc phòng, an ninh. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; bảo đảm an ninh vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và an ninh biên giới; có phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố, thiên tai, bão, lụt, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm có vũ trang. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, kéo dài.

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt với các địa phương của nước bạn Lào giáp biên giới; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tranh thủ tốt các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Kính thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cho các văn kiện của Trung ương; đồng thời, nêu cao trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Ông cha ta có câu: “Nói dễ, làm khó”. Tôi nhớ mãi câu nói của anh Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Cán bộ mà vừa “nói hay, viết hay, làm tốt” là không nhiều. Thực tế thì ai cũng có thể “nói được”, nhưng “nói hay” là khó, nhưng nói còn dễ hơn viết; “viết được” thì ai cũng có thể, nhưng “viết hay” thì khó và không phải ai cũng làm được, nhưng “viết” còn dễ hơn làm; ai cũng có thể “làm được”, nhưng “làm tốt” là rất khó, thậm chí là quá khó. Nhưng khó mấy cũng phải làm và quyết tâm làm cho bằng được, như Thủ tướng Phạm Minh Chính thường nhắc nhở: “Không nói không, không nói khó, không nói khó mà không làm”.

Đến thời điểm này thì tôi đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, đã làm “phần dễ” trước, tức là nói và viết; phần còn lại và cũng là phần khó nhất là làm và làm cho tốt, chính là bổn phận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, trước hết và chủ yếu là các đại biểu Đại hội tại hội trường này.

Kính thưa Đại hội!

Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Một lần nữa, chúc các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh nhà thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đặt)