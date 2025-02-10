Thời sự Khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội cần tạo được sự thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, qua đó, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin yêu của cả nước.

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu diễn văn khai mạc của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo các tỉnh, thành bạn;

Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, trên quê hương Bác Hồ kính yêu, trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua, mà còn mở ra tầm nhìn mới, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tỉnh nhà; khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia và có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội rất vinh dự, nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về dự, động viên, chúc mừng Đại hội.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được chào đón đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các quý vị đại biểu, khách quý đã về dự Đại hội.

Đây là tình cảm quý báu, nguồn cổ vũ, động viên rất to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quý vị đại biểu, khách quý, góp phần quan trọng để Đại hội thành công và khích lệ Đảng bộ, Nhân dân Nghệ An nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý. Chào mừng 500 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, niềm tin, khát vọng của hơn 200 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - Người suốt cả cuộc đời luôn dành cho quê hương xứ Nghệ tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt, những lời căn dặn thiêng liêng.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ và luôn khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước; các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ.

Đại hội trân trọng ghi nhận đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà đã và đang chung sức, đồng lòng thắp sáng khát vọng phát triển quê hương.

Kính thưa Đại hội!

Những ngày vừa qua, cơn bão số 10 kết hợp mưa lũ lớn trên diện rộng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn, gây thiệt hại về người và tài sản. Đại hội xin gửi lời chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương, bị thiệt hại về tài sản và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể Nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo đồng bộ công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội của 1.515 tổ chức cơ sở đảng và 136 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Thành công của Đại hội đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng cho việc bổ sung, hoàn thiện nội dung và công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Các văn kiện trình Đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đầu tư công sức, trí tuệ, chuẩn bị từ sớm, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động ngay sau Đại hội. Trong quá trình xây dựng văn kiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát các quan điểm, chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các thế hệ lãnh đạo tỉnh, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân. Tỉnh ủy đã báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị để hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội hôm nay.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa Đại hội!

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước và những thành quả to lớn trong gần 40 năm đổi mới của đất nước; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu mới.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên, ý chí kiên cường của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm với các điểm nghẽn, như: Chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn những rào cản…

Những hạn chế đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiêm túc chỉ rõ trong văn kiện trình Đại hội; đòi hỏi Đại hội lần này cần đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để Nghệ An phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Kính thưa Đại hội!

Mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa danh dự, là cam kết chính trị của Đại hội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”; Đại hội cần tạo được sự thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, qua đó, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin yêu của cả nước.

Chính vì vậy, tại Đại hội này, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, để tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp; Đại hội có 4 nhiệm vụ rất quan trọng, đó là:

Thứ nhất: Tổng kết đánh giá một cách trung thực, khách quan tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ hai: Thảo luận, đóng góp thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, qua đó, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với những vấn đề trọng đại của đất nước.

Thứ ba: Sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới là những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực uy tín, thật sự là trung tâm đoàn kết, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thứ tư: Lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh đóng góp có hiệu quả vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX là dịp để toàn Đảng bộ chúng ta nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trước cả nước về vị trí, vai trò là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thôi thúc khát vọng phát triển; cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, đổi mới toàn diện hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn, nỗ lực bền bỉ hơn vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có vị thế xứng đáng trong khu vực và cả nước.

Đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, phấn đấu thực hiện trọn vẹn niềm mong mỏi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với quê hương “Nghĩa trọng tình cao” của Người.

Với ý nghĩa và niềm tin sâu sắc đó, với ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đặt)