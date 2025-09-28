Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10 Sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 (Bão Bualoi).

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò.

Toàn phường Cửa Lò hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó, nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa, neo đậu ở các cảng trong và ngoài tỉnh. Tính đến sáng 28/9, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn bộ ngư dân trên tàu cá đã được đưa vào đất liền, chỉ để lại lực lượng túc trực khi cần thiết và phải rời tàu ngay khi có cảnh báo từ cơ quan chức năng. Các tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản ven biển đã được gia cố.

Phường Cửa Lò đã chủ động sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời chủ động chuẩn bị thuốc men, lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại cống Nghi Quang ở xã Trung Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Theo báo cáo, toàn tỉnh có gần 2.900 phương tiện, với hơn 13.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 7h ngày 28/9, các tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn, không có tàu cá không liên lạc được, không có tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thuỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên người dân tại phường Cửa Lò đang sơ tán tránh bão. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, các phường Trường Vinh, Thành Vinh đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng để sơ tán người dân tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, khu tập thể cũ đến nơi an toàn như trường học, khách sạn, nhà kiên cố.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10 của các địa phương; đặc biệt, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thuỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và công văn, công điện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc chủ động, tập trung ứng phó với cơn bão số 10.

Các cấp, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão; thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin về tình hình thiên tai để Nhân dân chủ động ứng phó; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là đối với gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác sơ tán người dân đến nơi an toàn tại phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung động viên người dân phường Trường Vinh thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền, nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung kiểm tra điểm sơ tán người dân tại Trường Tiểu học Bến Thuỷ, phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ do bão với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác.

Các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng, công trình cơ sở hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung động viên người dân phường Thành Vinh thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền, nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác sơ tán người dân đến nơi an toàn tại phường Thành Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

"Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, có biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung động viên người dân tại nhà chung cư D2, phường Thành Vinh thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền, nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác sơ tán người dân đến nơi an toàn tại phường Thành Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực xung yếu để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ gây chia cắt kéo dài.