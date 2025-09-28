Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra thực tế công tác ứng phó với cơn bão số 10 - bão Bualoi Sáng 28/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Vạn; cống Diễn Thành; kiểm tra tuyến đê biển Kim - Hải - Hùng và công tác di dời, sơ tán dân tại một số địa phương xung yếu.

Tham gia đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra cống Diễn Thành. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại cống Diễn Thành. Đây là công trình nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, cống có nhiệm vụ tiêu úng, giảm ngập cho 15.000 ha vùng trũng của các xã vùng Yên Thành và Diễn Châu (cũ) vào mùa mưa, cũng như ngăn mặn, giữ ngọt vào mùa nắng hạn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đơn vị vận hành huy động nhân lực giải phóng rác, bèo mắc tại cửa cống. Ảnh: Thành Cường

Kiểm tra tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đơn vị vận hành sẵn sàng các phương án, đảm bảo công tác ngăn mặn, tiêu úng cho vùng Diễn Châu, Yên Thành. Dự báo hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn, gây ngập lụt, vì vậy đơn vị vận hành cần phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng, huy động nhân lực, vật lực tập trung giải phóng rác, bèo đang mắc tại cửa cống, gây cản trở dòng chảy, đe dọa đến an toàn của công trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra khu neo đậu, tránh trú Lạch Vạn. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú Lạch Vạn nằm trên địa bàn xã Diễn Châu, nơi có sức chứa khoảng 650 tàu cá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra đê biển Kim - Hải - Hùng. Ảnh: Thành Cường

Kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác phòng chống cơn bão số 10. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Thực hiện theo phương án "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng".

Tàu thuyền vào khu neo đậu, tránh trú bão. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các xã bố trí việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền của ngư dân đảm bảo an toàn, chống va đập và phòng, chống cháy, nổ hiệu quả.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, tàu thuyền, nhằm đảm bảo cao nhất tính mạng khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn.

Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra địa điểm sơ tán người dân tránh bão. Ảnh: Thành Cường

Kiểm tra công tác di dời, sơ tán người dân tại xã Diễn Châu và xã Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương bám sát diễn biến, đường đi của cơn bão, chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, nhất là ở cửa sông, ven biển. Đồng thời, sẵn sàng các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, nước sạch, ... Để hỗ trợ người dân trong thời gian tránh trú.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán, di dời dân đảm bảo an toàn. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ. Kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.