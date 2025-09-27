Kinh tế Mưa lớn do bão số 10, rau màu Nghệ An ngập úng nặng Ảnh hưởng của bão Bualoi khiến nhiều địa phương Nghệ An hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, có nơi mưa như trút. Trên các cánh đồng, nước dâng cao, gây ngập úng diện rộng. Đáng lo ngại nhất là các vùng sản xuất rau màu trọng điểm vừa gượng dậy sau bão số 5 nay lại tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề. Rau vụ Đông đứng trước nguy cơ mất trắng, thị trường rau xanh cũng có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung.

Vựa rau lớn nhất tỉnh ngập sâu trong nước

Nhiều diện tích rau ở xã Quỳnh Anh ngập sâu trong nước. Ảnh: T.P

Từ tối 26/9 đến sáng 27/9, mưa lớn dồn dập khiến hàng chục héc-ta rau màu tại phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Anh chìm trong biển nước. Đây vốn được xem là “vựa rau” lớn nhất của Nghệ An, cung ứng rau xanh quanh năm cho cả tỉnh. Sau bão số 5, bà con vừa khắc phục được phần nào thì nay, rau lại đứng trước nguy cơ hư hỏng hàng loạt.

Ông Hồ Đăng Tâm - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh lo lắng: “Đợt mưa này quá bất ngờ và lớn. Nhiều diện tích rau cải ngọt, hành, su hào, cà rốt… của bà con bị ngập, xói, gãy rập. Những diện tích rau mới gieo, vừa bén rễ nay hỏng gần hết. Ngay cả rau đã phục hồi sau cơn bão trước cũng khó trụ nổi”.

Nông dân thu hoạch hành lá vớt vát thu nhập. Ảnh: CSCC

Không giấu nổi vẻ sốt ruột, ông Trần Văn Xuân ở phường Quỳnh Mai cho biết, gia đình gieo 3 sào hành. Dù chưa đến lứa, ông buộc phải huy động nhân lực thu hoạch sớm. “Nếu để thêm vài ngày nữa, hành chắc chắn sẽ hỏng. Thu sớm thì năng suất giảm, nhưng may mắn giá hành đang cao nên cũng vớt vát được ít nhiều”.

Trên các cánh đồng ở phường Quỳnh Mai, từng tốp nông dân khoác áo mưa, lội bì bõm ra đồng thu hoạch hành, rau cải. Xen lẫn tiếng mưa rơi xối xả là tiếng động cơ bơm nước hoạt động liên hồi để cứu rau. Ông Nguyễn Cảnh Tụy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường cho hay: “Thiệt hại nặng nhất là su su, su hào, cà rốt, nhiều diện tích gieo chưa kịp bén rễ đã bị hỏng. Hội đang vận động bà con khẩn trương thu hoạch và tập trung nạo vét, khơi thông rãnh để cứu những diện tích còn lại”.

Nhiều diện tích rau ở phường Vinh Hưng cũng ngập sâu trong nước. Ảnh: T.P

Theo thống kê sơ bộ, đến sáng 27/9, toàn tỉnh đã có hàng trăm héc-ta rau bị ngập úng. Một số diện tích dù chưa chết hẳn nhưng đã dập nát, khả năng phục hồi rất thấp. Điều đáng nói, rau vụ Đông vốn được coi là “cứu cánh” cho nông dân sau những thiệt hại do bão số 5, nay lại bị ảnh hưởng nặng nề, khiến tâm lý bà con thêm phần nặng trĩu.

Nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung rau củ trên thị trường

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, nhiều diện tích rau của bà con cũng trong tình cảnh tương tự. Ở phường Vinh Hưng, nhiều diện tích rau màu cũng ngập chìm trong nước. Ông Nguyễn Văn Quý, một hộ trồng rau lâu năm ngậm ngùi: “Tôi vừa xuống giống 2 sào rau mầm, cải cay, nay đã ngập hết. Rau non mềm, mưa xối xả liên tục suốt đêm nên nước chưa kịp rút, tất cả dập nát. Chúng tôi chỉ còn biết mong trời mau tạnh, bão không vào thì may ra mới khôi phục được”.

Nhiều loại rau vừa xuống giống nay cũng đứng trước nguy cơ hư hỏng nặng. Ảnh: T.P

Nhiều vùng màu tại các xã Đại Huệ, Lam Thành… vừa xuống giống rau vụ Đông cũng bị mưa lớn uy hiếp. Ông Nguyễn Văn Tình, xóm Đại Đồng, xã Vạn An cho biết: “Bà con đã chủ động nạo vét kênh mương, làm thủy lợi trước khi xuống giống nên việc tiêu úng còn tạm thời kiểm soát được. Nhưng nếu mưa với cường độ lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ mất trắng là rất cao”.

Theo ghi nhận của ngành nông nghiệp, mưa lớn kéo dài đang đe dọa hàng trăm héc-ta rau vụ Đông trên toàn tỉnh. Trong đó, những diện tích mới gieo dễ bị xói, trôi hạt; diện tích đang thời kỳ bén rễ thì thối gốc, úng lá. Ngay cả những ruộng rau đã trưởng thành cũng bị dập nát, năng suất giảm mạnh.

Liên tục hứng chịu mưa lớn, ngập lụt, việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: T.P

Thiệt hại đối với rau vụ Đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Rau xanh dễ hư hỏng, trong khi đây lại là vụ quan trọng nhất trong năm. Nếu tình trạng ngập úng kéo dài, nguồn cung chắc chắn bị gián đoạn, giá rau xanh có thể tăng cao.

Tại các chợ đầu mối, tiểu thương cũng bắt đầu lo lắng khi nguồn hàng rau xanh khan hiếm dần. Chị Nguyễn Thị Hằng, một tiểu thương ở chợ Vinh chia sẻ: “Nếu mưa kéo dài, rau trong tỉnh hỏng nhiều, buộc phải nhập từ nơi khác, chi phí cao, chắc chắn giá sẽ tăng mạnh”.

Trong khi đó, nông dân lại canh cánh nỗi lo không đủ hàng cung ứng cho thị trường dịp Tết. Với họ, vụ rau Đông không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là niềm hy vọng gỡ gạc sau những vụ mùa thất bát do mưa bão. Nhưng thời tiết cực đoan, sản xuất gián đoạn khiến nông dân gặp không ít khó khăn.

Gián đoạn nguồn cung và giá rau sẽ tăng sau mưa bão sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ảnh: T.P

Hiện các địa phương đang tập trung lực lượng, máy bơm để tiêu úng cho rau màu; đồng thời khuyến cáo bà con khẩn trương thu hoạch diện tích đã đến kỳ, gia cố bờ vùng, nạo vét kênh mương, phòng nguy cơ mưa lũ tiếp tục kéo dài. Tuy vậy, những biện pháp này cũng chỉ mang tính giảm thiểu thiệt hại, ứng phó trước mắt…