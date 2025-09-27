Kinh tế Cấp thiết ứng phó với nguy cơ ‘đa thiên tai’ do bão số 10 Bualoi gây ra Trước những diễn biến nhanh và nguy hiểm của bão số 10 Bualoi, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An về những dự báo, cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra trước, trong và sau khi bão Bualoi đổ bộ vào đất liền.

Phóng viên: Đến thời điểm trưa 27/9, ông có thể cho biết vị trí và mức độ hoạt động của bão số 10 Bualoi?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Đến thời điểm 10h ngày hôm nay 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Dự báo lượng mưa trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 24 giờ tới. Ảnh: Đài KTTV

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trước đó, trong 24 giờ qua, ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực ở Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Riêng vùng núi Tây Nam có mưa, mưa rào rải rác. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 26/9 đến 7 giờ ngày 27/9, phổ biến 20 – 120mm, có nơi cao hơn như: Nông Trường 1/5: 294mm, Hoàng Mai 270mm, Thủy điện Hủa Na 260mm. Vùng núi phía Tây Nam phổ biến dưới 15mm.

Phóng viên: Dự báo bão sẽ ảnh hưởng đến địa bàn Nghệ An như thế nào trong thời gian tới? Những địa phương nào cần đặc biệt lưu ý, nâng cao công tác phòng chống?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới: Từ ngày 27/9 đến hết đêm 28/9, các địa phương ở Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa dự báo: ở vùng đồng bằng ven biển và trung du phổ biến: 150 – 250mm, có nơi trên 350mm như: Hoàng Mai, Trường Vinh, Nam Đàn... Vùng núi phổ biến 100 – 200mm, có nơi trên 250mm như: Quế Phong, Quỳ Châu... Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (80mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sạt lở núi gây ách tắc giao thông ở địa bàn xã Huồi Tụ chiều tối 26/9. Ảnh: CSCC

Dự báo ngày và đêm 29/9, các xã, phường của tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Vì vậy, cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa xảy ra các thiệt hại do mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và vùng thấp trũng. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, trong và sau bão dự báo sẽ có mưa lớn, sạt lở núi gây hiện tượng "đa thiên tai", tức là tổng hợp nhiều loại thiệt hại do thiên tai gây ra như ngập lụt, sạt lở núi, lũ quét, giông lốc, sét…

Hiện nay, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hầu như đã đầy, nên khi tiếp tục mưa sẽ dễ gây ngập lụt các vùng hạ du, vùng ven sông suối và các khu vực thấp trũng, vùng đô thị. Đây là cơn bão có cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh, tác động trực tiếp từ vùng biển, trung du đến miền núi khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão. Vì thế trước mắt các vùng ven biển cần tăng cường ứng phó với sóng cao, gió mạnh và nước dâng gây nguy hiểm cho hệ thống đê điều và nhà cửa, tàu thuyền.

Ông Nguyễn Xuân Tiến chỉ đạo công tác ứng trực dự báo thời tiết tại Đài Khí tượng thuỷ văn Nghệ An sáng 27/9. Ảnh: Hoài Thu

Các địa phương dự báo ảnh hưởng lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tây Hiếu, Hoàng Mai, Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Nghi Lộc, Trường Vinh, Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm, Đô Lương, Quỳ Hợp, Mường Xén, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong… Những địa phương này đã có mưa lớn, một số nơi đã xảy ra ngập, sạt ở đất gây cách tắc giao thông, chia cắt các thôn, bản.

Phóng viên: Để kịp thời cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, Đài Khí tượng thủy văn triển khai hoạt động ứng trực cũng như liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Tiến: Khi có diễn biến bất thường về thời tiết thì chúng tôi đều tăng cường các kíp trực 24/24h. Những ngày này, hầu như 100% cán bộ, nhân viên của cơ quan Đài Khí tượng thuỷ văn chúng tôi tăng tần suất trực và duy trì gần như 100% quân số để đáp ứng nhiệm vụ cập nhật thường xuyên các diễn biến thời tiết. Thông thường các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết 3 tiếng/lần. Nhưng khi có diễn biến bất thường, đặc biệt như dự báo, cảnh báo về các cơn bão mạnh thì chúng tôi nâng tần suất dự báo, 1 tiếng sẽ cập nhật 1 bản tin.

Các thông tin dự báo này sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng và các địa phương, được đăng tải trên các trang thông tin chuyên ngành cũng như cung cấp kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí để truyền tải đến người dân, địa phương nhanh nhất, kịp thời nhất.

Các địa phương tăng cường biện pháp ứng phó với bão số 10. Ảnh: CSCC

Hiện nay chúng tôi đang duy trì 23 trạm khí tượng, thủy văn ở các địa phương, cùng với đó là hoạt động của cơ quan “chỉ huy” tổng hợp thông tin, cập nhật kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác dự báo thời tiết.

Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!