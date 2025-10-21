Xã hội Trao tặng hơn 400 triệu đồng cho xã Tân An bị thiệt hại do bão số 10 Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Vinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Âu Lạc và Hội thiện nguyện Bắc - Trung - Nam về thăm, tặng quà cho xã Tân An đơn vị bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Thành Vinh đại diện nhà tài trợ phát biểu. Ảnh: Thái Sơn

Tại Trường THCS Hương Sơn, đoàn đã trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt và một số hiện vật khác cho tập thể cán bộ giáo viên, học sinh của trường. Tiếp đó, đoàn thiện nguyện còn trao tặng Trường Mầm non Hương Sơn 40 triệu đồng, Trường Tiểu học 50 triệu đồng, UBMTTQ xã Tân An 50 triệu đồng, Trường THPT Tân Kỳ 3 số tiền 80 triệu đồng, Trạm y tế xã Tân An 30 triệu đồng…

Trao tặng 50 triệu đồng cho trường Tiểu học Hương Sơn. Ảnh: Thái Sơn

Nhằm sẻ chia với khó khăn của xã Tân An, đoàn thiện nguyện còn trao tặng 5 bình hoa sen, một số biểu trưng hình tượng hoa sen được chế tác bằng đồng và tặng quà nhân dịp 20/10 cho tập thể cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên y tế xã Tân An…

Trao tặng 50 triệu đồng cho UBMTTQ xã Tân An. Ảnh: Thái Sơn

Thay mặt đoàn thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Thành - Chủ nhiệm CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Thành Vinh chia sẻ: số tiền và quà tặng lần này trị giá gần 400 triệu đồng là tình cảm chân thành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và con em xứ Nghệ ở khắp mọi miền Tổ quốc dành cho nhân dân xã Tân An. Món quà này tuy chưa phải là lớn, nhưng hy vọng rằng sẽ là nguồn lực cần thiết giúp địa phương sớm khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10 vừa qua, tin tưởng rằng xã Tân An sẽ sớm ổn định cuộc sống, lao động sản xuất và công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn.

Trao tặng 100 triệu đồng cho trường THCS Hương Sơn. Ảnh: Thái Sơn

Trước đó, trong chuyến công tác tại Nghệ An từ 12-18/10, đoàn thiện nguyện do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội với sự đồng hành của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp từ thiện Bắc - Trung - Nam cũng đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt tại xã Kim Liên, Bích Hào tỉnh Nghệ An và một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh với số tiền, quà tặng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.