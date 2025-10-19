Xã hội Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An kết nối trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân xã Nhôn Mai Trong năm 2025, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã kêu gọi, vận động, làm cầu nối để hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sáng 19/10, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp Câu lạc bộ Thiện nguyện Bắc Trung Nam đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Câu lạc bộ Thiện nguyện Bắc Trung Nam bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà người dân miền Tây Nghệ An nói chung, xã Nhôn Mai nói riêng đang phải đối mặt. Đồng thời, mong muốn phần quà sẽ góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Buổi tiếp nhận có đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Câu lạc bộ Thiện nguyện Bắc Trung Nam và Đảng ủy, UBND xã Nhôn Mai. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Đảng ủy, UBND xã Nhôn Mai cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Câu lạc bộ Thiện nguyện Bắc Trung Nam cũng như Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Đồng thời, cam kết sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ một cách minh bạch, đúng mục đích, ưu tiên giúp các hộ dân khó khăn nhất sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dịp này, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cũng đã kết nối thành công với Trường THCS Lương Thế Vinh (tỉnh Đắk Lắk) để ủng hộ 2.000 cuốn vở và 1.000 cây bút cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Bắc Trung Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai bị thiệt hại sau thiên tai. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, hoạt động an sinh xã hội luôn được Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chú trọng triển khai.

Trong năm 2025, chi đoàn đã vận động, kết nối với Công ty TNHH Xã hội thư viện ước mơ Việt Nam xây dựng 5 thư viện cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (cũ). Mỗi thư viện trị giá 100 triệu đồng.

Hiện nay, chi đoàn tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai kết nối nhóm Thiện nguyện Tim Tím để xây dựng công trình nước sạch trị giá khoảng 300 triệu đồng cho bản Xói Voi (xã Nhôn Mai). Dự kiến cuối tháng 10 sẽ khởi công, cuối tháng 11 sẽ hoàn thành. Cùng đó, phối hợp với nhóm thiện nguyện để khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng cầu dân sinh ở địa bàn vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Trong năm 2025, chi đoàn đã vận động, kết nối với Công ty TNHN Xã hội thư viện ước mơ Việt Nam xây dựng 5 thư viện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hệ thống sách và tư liệu tại các thư viện được triển khai phong phú, phù hợp với lứa tuổi của các em thiếu nhi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã chủ động tham gia sản xuất nhiều chương trình để gây quỹ hoạt động Đoàn. Nguồn quỹ này đã hỗ trợ nhiều em nhỏ bị u máu và bệnh hiểm nghèo được kip thời điều trị.

Các hoạt động an sinh xã hội của chi đoàn có sự lan tỏa rộng rãi, thu hút nguồn lực xã hội hóa lớn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn suất quà, học bổng, vật phẩm để trao tận tay các em nhỏ và người dân.

Qua đó, thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.