Kinh tế Tuổi trẻ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An xung kích, sáng tạo trong thời đại chuyển đổi số Chiều 14/10, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2027.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Phan Văn Thắng - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Nguyễn Bá Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hữu Hoàng

Dấu ấn từ phong trào và tinh thần cống hiến

Sau khi được thành lập theo Quyết định số 106-TTr/ĐU của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhanh chóng kiện toàn tổ chức với 44 đoàn viên, Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí. Trong bối cảnh mới vừa hợp nhất tổ chức, vừa thích ứng với mô hình hoạt động đa nền tảng, Chi đoàn đã thể hiện sự chủ động, đoàn kết và năng động trong mọi mặt công tác.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động phong trào. 100% đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.



Công tác giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” cũng được duy trì qua các hoạt động tri ân liệt sĩ, tặng quà học sinh nghèo, gia đình chính sách, giúp đoàn viên thấm nhuần tinh thần nhân văn, sẻ chia.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các hoạt động thiện nguyện quy mô và ý nghĩa: Chương trình “Chia sẻ yêu thương – tiếp sức em đến trường” gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo vùng cao; Chương trình “Thắp sáng ước mơ” phối hợp cùng các đơn vị y tế mang lại ánh sáng cho học sinh Quỳnh Lưu; hoạt động “Vì trẻ em vùng cao” tại Thanh Hóa, “Thư viện cho em” ở Quỳ Châu, Quỳ Hợp… Từ những hành động thiết thực đó, Chi đoàn đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần “tuổi trẻ vì cộng đồng”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Chi đoàn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Cùng với đó, đoàn viên Chi đoàn luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chuyên môn. Nhiều phóng viên trẻ được giao đảm nhiệm tuyến tin thời sự trọng điểm, chủ động tham gia sản xuất các chương trình xã hội, nhân đạo như “Ước mơ cho con”, các phóng sự về chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, lan tỏa gương người tốt – việc tốt. Một số đoàn viên đạt giải cao tại các giải báo chí của tỉnh, của ngành và toàn quốc, góp phần khẳng định năng lực của thế hệ nhà báo trẻ Nghệ An...

Các tham luận được đoàn viên trình bày tại Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Dù còn những khó khăn do đặc thù nghề nghiệp nhiều đoàn viên thường xuyên công tác xa, quỹ thời gian sinh hoạt chung hạn chế nhưng với tinh thần trách nhiệm, tập thể Chi đoàn vẫn duy trì được sức sống, sáng tạo và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tiên phong của tuổi trẻ cơ quan báo chí.

Xây dựng Chi đoàn vững mạnh, sáng tạo và trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Ngọc – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tập thể đoàn viên thanh niên trong thời gian qua. Dù mới hợp nhất và hoạt động trong điều kiện khối lượng công việc lớn, đặc thù, Chi đoàn đã góp phần khẳng định được vị thế của cơ quan báo chí – truyền thông chủ lực của tỉnh, đạt nhiều kết quả nổi bật. Có nhiều đoàn viên sở hữu tác phẩm báo chí chất lượng, chương trình xuất sắc, đồng thời triển khai hiệu quả các phong trào thi đua mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ – tiên phong, năng động, sáng tạo và đầy khát vọng cống hiến.

Đồng chí Trần Minh Ngọc – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Chi đoàn cũng được ghi nhận với tinh thần tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong chuyển đổi số, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cơ quan và người làm báo ở Nghệ An trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Minh Ngọc đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục bám sát định hướng của Đảng ủy, cụ thể hóa các chủ trương của Đoàn cấp trên bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, gắn với đặc thù nghề nghiệp báo chí – truyền thông. Mỗi đoàn viên cần mạnh dạn hơn, khắc phục tâm lý e dè, chủ động đề xuất đề tài, tác phẩm mới, làm việc nhóm hiệu quả, đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, đoàn viên phải tiên phong trong chuyển đổi số, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi, phấn đấu trở thành công dân số, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan. Lãnh đạo cơ quan cam kết tạo điều kiện tối đa để đoàn viên cống hiến, cùng chung tay xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá, Chi đoàn đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, phong trào đoàn của khối.

Ban chấp hành Chi đoàn Báo và PTTH Nghệ An ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hữu Hoàng

Bước vào nhiệm kỳ mới, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước và sáng tạo trong kỷ nguyên số. Toàn Chi đoàn phấn đấu trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An hiện đại, chuyên nghiệp...

Đại hội đã thông qua Quyết định của Ban chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh về việc chỉ định Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An khóa 1, nhiệm kỳ 2025 – 2027.

Theo đó, Ban chấp hành Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Chi đoàn.

Các đồng chí được trưởng thành đoàn trong dịp này. Ảnh: Hữu Hoàng

Chi đoàn trao thưởng cho các đồng chí đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hữu Hoàng

Tập thể Chi đoàn Báo và PTTH Nghệ An. Ảnh: Hữu Hoàng

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh – Sáng tạo – Gắn kết – Phát triển”, tuổi trẻ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện và đổi mới, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương Nghệ An.