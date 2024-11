Xây dựng Đảng Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Chiều 19/11, tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Chi đoàn Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Dự chỉ đạo đại hội, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Lê Sỹ Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn; Nguyễn Công Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An dự đại hội có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, nguyên Bí thư Chi đoàn qua các thời kỳ…

Trước giờ đại hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An; đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2022 - 2024; rút ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn, khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi đoàn Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2027. Ảnh: Thành Duy

Nhiệm kỳ 2022 - 2024, với sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An và Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Chi đoàn Báo Nghệ An với 21 đoàn viên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với 3 phong trào hành động cách mạng của thanh niên (Phong trào thanh niên tình nguyện; Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc); 4 chương trình đồng hành với thanh niên (Đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần).

Bên cạnh đó, Chi đoàn Báo Nghệ An thực hiện tốt công tác phụ trách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đối ngoại với các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể khác; xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đặc biệt là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi đoàn báo Nghệ An thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu; đặc biệt là đề xuất, giới thiệu với Đảng ủy xem xét, cử đi học cảm tình đảng cho 8 đồng chí; đề nghị Đảng ủy xem xét kết nạp đảng cho 5 đồng chí (3 đồng chí đã kết nạp đảng, 2 đồng chí đang trong quá trình làm hồ sơ kết nạp).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận, chúc mừng những kết quả Chi đoàn Báo Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An thể hiện sự ấn tượng, đánh giá cao khi Đại hội được tổ chức tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Điều đó thể hiện rõ nét niềm tin, con đường của các đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An trong sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Với một tập thể chi đoàn mạnh cả về số lượng, chất lượng, đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An đã phát huy tốt tinh thần xung kích của tuổi trẻ khẳng định được giá trị bản thân trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan, xây dựng hình ảnh người phóng viên báo Đảng trên quê hương Bác Hồ.

Tái khẳng định mạnh mẽ quan điểm nhất quán của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An là tạo môi trường, cơ hội khách quan để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, đồng chí Ngô Đức Kiên mong muốn, bước vào nhiệm kỳ mới đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An tiếp tục thể hiện tính xung kích mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để dấn thân nhiều hơn với cơ sở và cả những lĩnh vực, mảng đề tài mới… để bồi bổ, làm giàu hơn kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, kinh nghiệm bản thân, góp phần xây dựng tập thể Báo Nghệ An ngày càng vững mạnh.

Cùng với đó, các đoàn viên Chi đoàn cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị; phát hiện, bảo vệ cái tốt, cái đẹp, lên án cái xấu, bất cập. Trước tất cả các vấn đề cần có nhãn quan chính trị sắc bén, biện chứng, toàn diện, khách quan, toàn diện gắn với bối cảnh, tình hình cụ thể.

Thống nhất cao với các phương hướng hoạt động, chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ mới của Chi đoàn, đồng chí Ngô Đức Kiên khẳng định, Đảng ủy, Ban Biên tập hết sức ủng hộ, tạo điều kiện để thực hiện; đồng thời mong muốn các đoàn viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tham gia thực hiện có trách nhiệm; bảo đảm hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể; lợi ích cá nhân, lợi ích cộng đồng; khẳng định là một tập thể trí tuệ, có bản lĩnh vững vàng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh chúc mừng những thành tích của Chi đoàn Báo Nghệ An, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Đoàn của Khối Các cơ quan tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Công Minh đề nghị Chi đoàn Báo Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên.

Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Chi đoàn Báo Nghệ An cần tích cực cho Đảng ủy, Ban Biên tập để tìm tòi thực hiện các đề tài mới, nhất là quan tâm các đề tài về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Đoàn và thanh niên để nhân rộng, lan tỏa trong xã hội.

Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh mong muốn, Chi đoàn Báo Nghệ An phát huy vai trò dắt dắt thông tin và định hướng dư luận; chú trọng thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; trong đó nên thể hiện nổi bật hình ảnh đoàn viên Chi đoàn.

Chi đoàn báo Nghệ An cũng cần tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề gắn với sinh hoạt chuyên môn về các chủ đề như định hướng dư luận xã hội, cải cách hành chính, tình hình thời sự chính trị trên địa bàn Nghệ An; qua đó xem xét mời đoàn viên Khối Các cơ quan tỉnh dự thính.

Đồng chí Nguyễn Công Minh cũng đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn Báo Nghệ An khóa mới sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, thực sự là trung tâm đoàn kết.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2024 - 2027. Theo đó, Chi đoàn phấn đấu mỗi năm, thực hiện được 1 công trình, phần việc thanh niên, hoặc đoàn viên trong chi đoàn có sáng kiến góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên...

Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy Báo Nghệ An xem xét cử tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng; giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét kết nạp đảng; có ít nhất 2 đoàn viên hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị; tham gia ít nhất 5 chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng.

Hàng năm, Chi đoàn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 1 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng được ít nhất 1 gương đoàn viên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành chi đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2027; đồng chí Võ Thị Thu Giang được Đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức danh Bí thư Chi đoàn, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt; thành công của Đại hội là nguồn động viên, khích lệ các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp.