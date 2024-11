Thời sự Báo Nghệ An đoạt giải B và C Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' Tối 11/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI năm 2023-2024.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024).

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự lễ trao giải: Mai Văn Chính - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;…

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng 2 nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt giải. Ảnh: An Quỳnh

Qua 16 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày càng khẳng định uy tín trong hệ thống các giải báo chí quốc gia. Việc tổ chức Giải báo chí mang đậm bản sắc Mặt trận đã góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực, tạo nguồn động lực để người dân cả nước cùng nhau đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 tiếp tục có những đổi mới, nâng tầm vị thế với số lượng và chất lượng của các tác phẩm ngày càng nâng cao.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Mai Văn Chính - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải B cho đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An. Ảnh: Quỳnh An

Sau 2 năm tổ chức và triển khai, đến hết ngày 31/7/2024, Ban Tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023-2024 đã nhận được 2.135 bài thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Các tác phẩm tham gia Giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải C cho đại diện nhóm tác giả Báo Nghệ An. Ảnh: Quỳnh An

Với tinh thần công tâm, khách quan, Hội đồng Sơ khảo đã tuyển chọn được 110 tác phẩm của các loại hình báo chí đề nghị đưa vào Chung khảo để Hội đồng Chung khảo chấm, xếp hạng. Qua bình xét, đánh giá, Hội đồng chung khảo đã chọn 90 tác phẩm xuất sắc để trao 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 42 giải khuyến khích.

Báo Nghệ An có 2 tác phẩm đoạt giải: Chuyên đề “Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại 4.0” của nhóm tác giả: Đức Chuyên - Thành Duy - Mai Hoa - Hữu Quân đoạt giải B; chuyên đề “Hòa giải ở cơ sở: Kịp thời, từ gốc, việc lớn hóa nhỏ” của nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly - Hồ Minh Quỳnh An đoạt giải C.