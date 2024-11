Thời sự Báo Nghệ An ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh Chiều 9/11, tại Khu đô thị Eco Central Park, Báo Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, 95 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An.

Cùng tham dự sự kiện có đồng chí Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh; ông Dương Trọng Thiết - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào, bà Trần Hồng Nga - đại diện Nhà sáng lập Eco Park, bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông của Ngân hàng TMCP Bắc Á, cố vấn truyền thông của Tập đoàn TH; ông Nguyễn Văn Tạo - Giám đốc BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh, đại diện xã Xiêng My, huyện Tương Dương - đơn vị Báo Nghệ An nhận đỡ đầu; cán bộ, nhân viên Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập và lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An các thời kỳ.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự sự kiện. Ảnh: Thành Cường

Được đánh giá là cơ quan báo chí có mức độ chuyển đổi số nhanh thuộc tốp đầu báo Đảng địa phương, được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, Báo Nghệ An luôn xác định phải nỗ lực để vươn lên, làm mới mình, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin của độc giả trong dòng chảy chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tòa soạn đã có những bước đột phá trong tích hợp và xây dựng dữ liệu tập trung, áp dụng các công nghệ mới vào tất cả các quy trình để tối ưu hóa quá trình phân phối nội dung đa nền tảng.

Với mục tiêu không ngừng mở rộng quy mô tờ báo, Báo Nghệ An luôn xem việc xây dựng các chuyên trang báo chí dữ liệu là phương thức tiếp cận độc giả mới trên không gian số. Tháng 6 vừa qua, Báo Nghệ An đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An xây dựng và ra mắt Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An.

Tiếp nối thành công đó, hướng tới kỷ niệm 95 năm Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (12/09/1930 - 12/09/ 2025); 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Báo Nghệ An phối hợp cùng Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh ra mắt chuyên trang Báo chí dữ liệu đặc biệt về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh trên nền tảng báo Nghệ An điện tử.

Trong một thời gian ngắn, Báo Nghệ An đã tổ chức số hóa hệ thống tài liệu, hiện vật, sách, báo liên quan đến cao trào, xây dựng thành hệ thống dạng bài viết đa phương tiện, giúp độc giả có được cái nhìn khái quát, toàn diện về cao trào cách mạng trên quê hương xứ Nghệ anh hùng.

Các đại biểu tham quan trưng bày Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh trong khuôn khổ lễ ra mắt. Ảnh: Thành Cường

Chuyên trang là phiên bản số hóa của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, nơi độc giả được tiếp cận kho dữ liệu sống động với hàng ngàn hình ảnh, video clip, đồ hoạ,… Độc giả cũng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin nhờ công cụ tra cứu, hoặc tiếp cận theo từng chuyên mục Bối cảnh, Rung trời chuyển đất, Sống mãi ngọn lửa thiêng, Những tấm gương cộng sản, địa chỉ đỏ, Multimedia,…​ Chuyên trang là sự cụ thể hoá một trong những nội dung Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An, hứa hẹn sẽ là một “địa chỉ đỏ” trên không gian số.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định: Việc ra mắt Chuyên trang Báo chí dữ liệu Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh là cột mốc mới trên lộ trình thực hiện quá trình chuyển đổi số của Báo Nghệ An. Với việc tập hợp, số hóa, trình bày, ứng dụng các hiệu ứng hiện đại để làm sống động các nguồn tư liệu lịch sử,

Chuyên trang đã làm sống động các nguồn tư liệu lịch sử, với việc số hóa 198 bài viết, phim tư liệu cùng hơn 1.000 hình ảnh, tư liệu liên quan đến cao trào Xô viết đã tập hợp thành các chủ đề, chủ điểm. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ khát vọng hiện đại hóa toàn diện từ khâu sáng tạo nội dung đến phát triển nội dung trên không gian số của Báo Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đức Kiên cũng nhấn mạnh rằng: "Tập thể Báo Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới không ngừng, sẵn sàng tiếp thu những công nghệ tiên tiến nhất để xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả, sự kỳ vọng của lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại".

Phát huy truyền thống của một đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; kế thừa truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ đã xây dựng nên; Báo Nghệ An luôn đặt độc giả làm trung tâm trong mọi sự thay đổi. Truyền thống quý báu của chặng đường 63 năm qua càng khẳng định chỉ khi bám sát định hướng của Đảng, tiên phong đổi mới và sẵn sàng tiếp thu những công nghệ tiên tiến nhất, Báo Nghệ An mới có thể xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả, sự kỳ vọng của lãnh đạo, và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)