Xã hội Xây dựng chuyên trang Báo chí dữ liệu về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh Tại buổi làm việc giữa Báo Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, hai đơn vị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng chuyên trang Báo chí dữ liệu đặc biệt về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh trên nền tảng Báo Nghệ An điện tử.

Đại diện hai đơn vị dâng hương tại “Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 1/10, Báo Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã có buổi làm việc nhằm xây dựng kế hoạch triển khai chuyên trang báo chí dữ liệu đặc biệt trên Báo Nghệ An điện tử về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Các đồng chí: Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc triển khai xây dựng chuyên trang báo chí dữ liệu đặc biệt trên Báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn) về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 -12/9/2025).

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đại diện Báo Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã có nhiều trao đổi quan trọng tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh cho biết, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh được Đảng đoàn Bộ Văn hóa ra Quyết định thành lập ngày 15/1/1960, sau 3 năm xây dựng, ngày 12/9/1963, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh chính thức mở cửa đón khách tham quan. Đây là 1 trong 3 bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng cách mạng Việt Nam.

Đây là nơi lưu trữ, trưng bày và giới thiệu về toàn bộ tiến trình của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930- 1931. Trong khuôn viên Bảo tàng rộng hơn 15.000m2 còn có 2 công trình văn hóa, tín ngưỡng, đó là “Đài tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại Nhà lao Vinh” và “Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh”.

Đại diện các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị đã trình bày các vấn đề trọng tâm trong việc triển khai chuyên trang. Ảnh: Thanh Quỳnh

Gần 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bảo tàng đã thực sự trở thành địa chỉ đỏ - nơi giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi năm, bảo tàng đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Đến với Bảo tàng, du khách không chỉ tham quan, nghiên cứu, học tập về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi giải trí trong không gian thoáng đãng mà còn để tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.





Đoàn Báo Nghệ An trực tiếp tham quan các tài liệu, hiện vật và nắm bắt thông tin tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyên Sơn

Hiện Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh có hơn 16.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có 3.854 hiện vật gốc thể khối. Cùng đó, có 17 bộ sưu tập quan trọng như bộ sưu tập báo chí; sưu tập hiện vật cất giấu tài liệu; sưu tập hiện vật vũ khí đấu tranh; sưu tập hiện vật in ấn; sưu tập hiện vật về Chủ tịch Hồ chí Minh; sưu tập hiện vật của các tổ chức yêu nước ở Nghệ Tĩnh; sưu tập hiện vật về phong trào Văn thân - Cần Vương chống Pháp; sưu tập hiện vật trong tù của các chiến sỹ cách mạng Nghệ Tĩnh; sưu tập Văn kiện - tài liệu học tập của Đảng…

Trước xu thế của thời đại công nghệ số, việc xây dựng chuyên trang báo chí dữ liệu về Xô viết Nghệ Tĩnh là điều hết sức cần thiết để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và nâng tầm vai trò, chức năng của bảo tàng trong tình hình mới.

Hơn 3.854 hiện vật gốc thể khối của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh mang giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, thời gian qua, Báo Nghệ An là một trong những đơn vị dẫn đầu đối với công tác chuyển đổi số của hệ thống báo Đảng trên toàn quốc. Tòa soạn đã có những bước đột phá trong tích hợp và xây dựng dữ liệu tập trung, áp dụng các công nghệ mới vào tất cả các quy trình để cho ra các dạng thức báo chí mới, phân phối đa nền tảng.

Với nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với hệ thống kỹ thuật hiện đại, Báo Nghệ An coi việc xây dựng các chuyên trang báo chí dữ liệu là phương thức tiếp cận độc giả mới trên không gian số.

Khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Thuỳ

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An xây dựng thành công Chuyên trang báo chí dữ liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An tại địa chỉ: hochiminh.baonghean.vn. Chuyên trang báo chí dữ liệu này đã tạo nên kho tư liệu phong phú, sống động trên môi trường số, góp phần lan tỏa tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Một số hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh - Thanh Quỳnh

Tiếp nối thành công đó, chuyên trang Báo chí dữ liệu về Xô viết Nghệ Tĩnh cũng đang được Báo Nghệ An tích cực triển khai. Tòa soạn đã phối hợp hiệu quả với Sở Văn hóa - Thể thao, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, quan tâm chỉ đạo các bộ phận, cá nhân trực tiếp liên quan, cung cấp đầu mối để cùng phối hợp thực hiện xây dựng chuyên trang.

Hứa hẹn chuyên trang sẽ sớm hoàn thiện, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và nội dung với nhiều tính năng vượt trội, toàn diện, chuyên sâu. Đồng thời, tiếp cận và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, tạo nên giao diện mới và cách tiếp cận mới nhằm nâng tầm sự kiện và mở rộng sự lan tỏa đối với độc giả trong giai đoạn hiện nay.