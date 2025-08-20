Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai Sáng 20/8, tại xã Nhôn Mai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 250 người dân.

Rất đông người dân xã Nhôn Mai đến tham gia chương trình để được khám, tư vấn sức khỏe. Ảnh: Thành Chung

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Nhôn Mai nằm trong Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 545/QĐ-TTg ngày 29/4/2022; Kế hoạch hoạt động kết hợp quân dân y năm 2025 được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-BYT ngày 16/4/2025.

Các bác sĩ thực hiện khám sức khỏe cho người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: Thành Chung

Triển khai chương trình và kế hoạch, ngày 7/7/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 2796/KH-BCH, tổ chức khám bệnh, tư vấn về sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân các xã Tiền Phong và xã Nhôn Mai năm 2025.

Trong sáng 20/8, đã có 250 người dân xã Nhôn Mai đã được khám, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Thành Chung

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí được tổ chức nhằm góp phần giúp cho nhân dân biết cách tự chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với các gia đình chính sách; tăng cường tình đoàn kết quân dân và công tác hậu phương quân đội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho Trạm Y tế xã Nhôn Mai. Ảnh: Thành Chung

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các đối tượng chính sách ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Thành Chung

Tại xã Nhôn Mai, các bác sĩ Quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Trạm Y tế xã Nhôn Mai đã thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân. Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho Trạm Y tế xã Nhôn Mai và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã./.