Thứ Bảy, 16/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Sức khỏe

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Tương Dương

Thành Chung 16/08/2025 12:15

Trong chương trình, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân; tặng quà cho 100 hộ dân; tặng trang thiết bị cho Trạm Y tế Lưu Kiền. Đoàn Thanh niên Bộ Y tế tặng thiết bị cho Trạm Y tế Thạch Giám.

Sáng 16/8, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Tương Dương.

img_0801.jpg
Trong sáng 16/8, đã có 250 người dân xã Tương Dương được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Thành Chung

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam ngày 23/7/2025 về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, chương trình đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân xã Tương Dương - địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

img_0836.jpg
Đoàn Thanh niên Bộ Y tế trao tặng thiết bị cho Trạm Y tế Thạch Giám. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ chương trình, các y, bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân; trao 50 triệu đồng và quần áo cho 100 hộ gia đình khó khăn; tặng trang thiết bị y tế trị giá 20 triệu đồng cho Trạm Y tế Lưu Kiền.

img_0774.jpg
Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng đồ dùng học tập cho học sinh xã Tương Dương. Ảnh: Thành Chung

Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế đã trao tặng thiết bị gồm máy tính, máy in, bàn ghế trị giá 50 triệu đồng cho Trạm Y tế Thạch Giám; phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều đồ dùng học tập cho học sinh trên địa bàn.

Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về y tế, vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng người dân miền núi Nghệ An vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Qua thăm khám miễn phí, phát hiện và điều trị nhiều căn bệnh cho người dân vùng bị lũ lụt phía Tây Nghệ An

Qua thăm khám miễn phí, phát hiện và điều trị nhiều căn bệnh cho người dân vùng bị lũ lụt phía Tây Nghệ An

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Mỹ Lý

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Mỹ Lý

Xem thêm Sức khỏe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Sức khỏe
      Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Tương Dương

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO