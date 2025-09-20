Thứ Bảy, 20/9/2025
Ngày nghỉ, cán bộ xã Tương Dương vượt sông đến bản xa giúp đồng bào làm thủ tục hành chính

Đình Tuân 20/09/2025 18:05

Cây cầu huyết mạch lũ đã cuốn trôi từ tháng 7/2025, đến nay, gần 1.600 nhân khẩu của các bản: Lau, Mắc, Nhẵn và Chắn thuộc xã vùng cao Tương Dương đang chia cắt. Mọi hoạt động phải băng sông bằng thuyền. Trước thực tế đó, ngày thứ Bảy, cán bộ xã vượt sông đến các bản làm thủ tục hành chính cho người dân.

bna_1(4).jpg
Hai cây cầu treo vốn là huyết mạch kết nối giữa trung tâm xã với bốn bản Lau, Mác, Nhẵn và Chắn bị nước lũ cuốn trôi từ tháng 7/2025. Từ đó đến nay, gần 1.600 nhân khẩu rơi vào cảnh chia cắt. Trong ảnh, một góc của bản Mác, xã Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
bna_2(3).jpg
Mọi việc đi lại đều phải qua sông bằng thuyền máy, khiến nhiều người e ngại đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để chứng thực hồ sơ, làm giấy khai sinh, xác nhận chính sách… Trước thực tế đó, ngày cuối tuần, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương đã mang theo thiết bị, vượt sông vào tận các bản để tiếp nhận, hướng dẫn và trực tiếp giải quyết thủ tục cho người dân đang bị chia cắt. Ảnh: Đình Tuân
bna_4(1).jpg
Trong ngôi nhà cộng đồng của bản Mác, xã Tương Dương, còn những dấu vết bùn đất sau trận lũ lịch sử, cán bộ, công chức xã tận tình hướng dẫn từng người dân kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ và giải thích từng quy trình một cách cặn kẽ, chu đáo. Ảnh: Đình Tuân
bna_5(1).jpg
Cán bộ xã đã cập nhật hồ sơ, giúp nhiều người dân số hóa nhiều giấy tờ. Ảnh: Đình Tuân
bna_10.jpg
Bà Vy Thị Vinh (bên phải) ở bản Mác, xã Tương Dương chia sẻ: “Hôm nay, cán bộ mang cả con dấu, máy tính, máy in đến tận bản để giúp chúng tôi làm thủ tục hành chính. Bà con rất phấn khởi, cảm nhận được sự gần gũi, thân tình của cán bộ xã với người dân”. Ảnh: Đình Tuân
bna_8.jpg
Đến quá trưa thứ Bảy, nhưng cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương vẫn miệt mài với công việc. “Dù khá vất vả, phải vượt sông, mang theo nhiều thiết bị, nhưng khi trực tiếp giúp bà con hoàn thành thủ tục, chúng tôi thấy vui vì giúp được dân bản...” - chị Trần Thị Vân - Cán bộ Trung tâm Phục vụ HCC xã Tương Dương chia sẻ. Ảnh: Đình Tuân
bna_9.jpg
Lãnh đạo xã cũng trực tiếp có mặt tại bản để ký xác nhận ngay tại chỗ các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Phùng Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho biết: “Sau lũ, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là vừa khắc phục khó khăn đời sống, vừa bảo đảm quyền lợi của bà con trong việc tiếp cận dịch vụ công. Anh em cán bộ xã và các đơn vị chuyên môn đã tự nguyện, trực tiếp xuống bản trong ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ người dân. Công việc vất vả, nhưng ai cũng thấy ý nghĩa khi được góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng khó khăn”. Ảnh: Đình Tuân
bna_3-3-.jpg
Mấy tháng nay, cán bộ nhiều xã ở miền Tây Nghệ An đã xuống tận bản làng vùng sâu, vùng xa giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đó là một trong những minh chứng sinh động cho tinh thần “chính quyền gần dân, vì dân”. Ảnh Đình Tuân

