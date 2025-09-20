Thời sự

Ngày nghỉ, cán bộ xã Tương Dương vượt sông đến bản xa giúp đồng bào làm thủ tục hành chính

Cây cầu huyết mạch lũ đã cuốn trôi từ tháng 7/2025, đến nay, gần 1.600 nhân khẩu của các bản: Lau, Mắc, Nhẵn và Chắn thuộc xã vùng cao Tương Dương đang chia cắt. Mọi hoạt động phải băng sông bằng thuyền. Trước thực tế đó, ngày thứ Bảy, cán bộ xã vượt sông đến các bản làm thủ tục hành chính cho người dân.