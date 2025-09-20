Ngày nghỉ, cán bộ xã Tương Dương vượt sông đến bản xa giúp đồng bào làm thủ tục hành chính

Hai cây cầu treo vốn là huyết mạch kết nối giữa trung tâm xã với bốn bản Lau, Mác, Nhẵn và Chắn bị nước lũ cuốn trôi từ tháng 7/2025. Từ đó đến nay, gần 1.600 nhân khẩu rơi vào cảnh chia cắt. Trong ảnh, một góc của bản Mác, xã Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân Mọi việc đi lại đều phải qua sông bằng thuyền máy, khiến nhiều người e ngại đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để chứng thực hồ sơ, làm giấy khai sinh, xác nhận chính sách… Trước thực tế đó, ngày cuối tuần, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương đã mang theo thiết bị, vượt sông vào tận các bản để tiếp nhận, hướng dẫn và trực tiếp giải quyết thủ tục cho người dân đang bị chia cắt. Ảnh: Đình Tuân Trong ngôi nhà cộng đồng của bản Mác, xã Tương Dương, còn những dấu vết bùn đất sau trận lũ lịch sử, cán bộ, công chức xã tận tình hướng dẫn từng người dân kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ và giải thích từng quy trình một cách cặn kẽ, chu đáo. Ảnh: Đình Tuân Cán bộ xã đã cập nhật hồ sơ, giúp nhiều người dân số hóa nhiều giấy tờ. Ảnh: Đình Tuân Bà Vy Thị Vinh (bên phải) ở bản Mác, xã Tương Dương chia sẻ: “Hôm nay, cán bộ mang cả con dấu, máy tính, máy in đến tận bản để giúp chúng tôi làm thủ tục hành chính. Bà con rất phấn khởi, cảm nhận được sự gần gũi, thân tình của cán bộ xã với người dân”. Ảnh: Đình Tuân Đến quá trưa thứ Bảy, nhưng cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương vẫn miệt mài với công việc. “Dù khá vất vả, phải vượt sông, mang theo nhiều thiết bị, nhưng khi trực tiếp giúp bà con hoàn thành thủ tục, chúng tôi thấy vui vì giúp được dân bản...” - chị Trần Thị Vân - Cán bộ Trung tâm Phục vụ HCC xã Tương Dương chia sẻ. Ảnh: Đình Tuân Lãnh đạo xã cũng trực tiếp có mặt tại bản để ký xác nhận ngay tại chỗ các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Phùng Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương cho biết: “Sau lũ, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là vừa khắc phục khó khăn đời sống, vừa bảo đảm quyền lợi của bà con trong việc tiếp cận dịch vụ công. Anh em cán bộ xã và các đơn vị chuyên môn đã tự nguyện, trực tiếp xuống bản trong ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ người dân. Công việc vất vả, nhưng ai cũng thấy ý nghĩa khi được góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng khó khăn”. Ảnh: Đình Tuân Mấy tháng nay, cán bộ nhiều xã ở miền Tây Nghệ An đã xuống tận bản làng vùng sâu, vùng xa giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đó là một trong những minh chứng sinh động cho tinh thần “chính quyền gần dân, vì dân”. Ảnh Đình Tuân
