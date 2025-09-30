Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại các xã miền Tây Nghệ An Ngày 29 và 30/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đức - Phó Tham mưu trưởng và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Thượng tá Nguyễn Trọng Đức - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 tại các xã miền Tây tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Qua kiểm tra, trên tuyến Quốc lộ 7, nhiều đoạn bị sạt lở, bùn đất tràn xuống đường, cây cối gãy đổ chắn ngang khiến xe cộ không thể lưu thông.

Để sớm khôi phục giao thông, đơn vị quản lý tuyến đường đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương tổ chức lực lượng xử lý các cây lớn đổ dọc đường, cắm biển cảnh báo đồng thời huy động tối đa nhân lực và phương tiện san ủi, thông tuyến tạm thời.

Trên tuyến Quốc lộ 7 nhiều đoạn bị sạt lở, bùn đất tràn xuống đường, cây cối gãy đổ chắn ngang khiến xe cộ không thể lưu thông. Ảnh: Trọng Kiên

Dân quân xã Tương Dương lập hàng rào cảnh báo các vị trí sạt lở và nguy hiểm trên Quốc lộ 7. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng dân quân xã Tương Dương di chuyển người và tài sản nhân dân ra khỏi khu vực nguy cơ bị sạt lở do hoàn lưu bão. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, huy động lực lượng cùng tham gia công tác phòng, chống mưa lớn do hoàn lưu bão.

Các lực lượng khẩn trương giúp dân di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, khơi thông các tuyến đường bảo đảm giao thông thông suốt; đồng thời tổ chức lực lượng trực 100%, sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.