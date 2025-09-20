Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9 Trang trọng Lễ kỷ niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung; Cán bộ xã Tương Dương vượt sông đến bản xa giúp đồng bào làm thủ tục hành chính; Công an Nghệ An bắt giữ 2 thanh niên mua bán ma túy dạng “Tobacco”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Ngày 20/9 (nhằm ngày 29/7 năm Ất Tỵ), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên đỉnh núi Dũng Quyết, phường Trường Vinh trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Ngân Hà

* Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành một cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với những cách làm hay, sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các ban, ngành, địa phương nỗ lực nhân lên những điều tốt đẹp, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lương Thị Loan, xóm Trường Sơn, xã Vạn An trong ngôi nhà mới được hỗ trợ từ Chương trình " Tết vì người nghèo". Ảnh: Phương Trần

* Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được ví như một cuộc cách mạng. Với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể, khi Nghị quyết đi vào thực hiện sẽ tạo động lực để phát triển giáo dục, giúp giáo viên vững tâm gắn bó với nghề.

Nghị quyết 71 tạo đột phá phát triển giáo dục ở tất cả các bậc học. Ảnh: Mỹ Hà

* Ngày nghỉ, cán bộ xã Tương Dương vượt sông đến bản xa, vùng đang chia cắt, giúp đồng bào làm thủ tục hành chính.

Ngày cuối tuần, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tương Dương đã mang theo thiết bị, vượt sông vào tận các bản để tiếp nhận, hướng dẫn và trực tiếp giải quyết thủ tục cho người dân đang bị chia cắt. Ảnh: Đình Tuân

* Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên ở các địa phương thuộc khu vực huyện Quỳ Hợp cũ (tỉnh Nghệ An), kéo nhau đi hỗn chiến, khiến 11 thanh thiếu niên bị khởi tố.

Triệu tập các đối tượng gây rối trật tự công cộng về trụ sở tại công an xã Châu Hồng. Ảnh: Phan Giang.

* Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ hai thanh niên (19 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên tại Nghệ An phát hiện, xử lý ma túy dạng “Tobacco” – loại cần sa tổng hợp được ngụy trang dưới dạng sợi thảo mộc giống thuốc lá.