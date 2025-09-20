Thời sự Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025: Nỗ lực chung tay vì người nghèo của hệ thống MTTQ ở Nghệ An Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành một cuộc vận động lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với những cách làm hay, sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các ban, ngành, địa phương nỗ lực nhân lên những điều tốt đẹp, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, hỗ trợ người nghèo vượt qua mức sống tối thiểu và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình hành động toàn diện, trong đó phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao tặng quà của Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh và mong các hộ nghèo, với sự hỗ trợ của các cấp, cố gắng vươn lên để sớm thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Trong 5 năm qua, phong trào trở thành hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân trong hành trình từng bước xóa bỏ đói nghèo, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Quỹ “Vì người nghèo” – chắp cánh tương lai

Quỹ “Vì người nghèo” là nguồn lực quan trọng nhất, thể hiện rõ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hướng dẫn các địa phương triển khai, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho gia đình chị Đậu Thị Xuân (trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ) trong chương trình 'Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025'. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Ngay sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, kế thừa những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết, khơi dậy tình yêu thương, lòng nhân ái trong cộng đồng. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn An, cho biết: “Quỹ người nghèo nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tạo nguồn lực cho công tác chăm lo người nghèo. Qua đó, góp phần hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, cung cấp các dịch vụ xã hội, tiếp thêm động lực, niềm tin để người nghèo vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo bền vững.”

Năm 2023, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, gia đình bà Trần Thị Loan, một hộ cận nghèo ở xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ được hỗ trợ vốn để mua con giống, phát triển chăn nuôi. Từ 2 con dê sinh sản ban đầu, với sự tư vấn về kỹ thuật, phòng bệnh của cán bộ thú y, sự cần cù của bản thân, nay bà Loan đã có đàn dê 10 con. “Đợt rồi, các cháu vào năm học mới, tôi đã bán 2 con dê để mua sách vở, quần áo. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền, của Mặt trận và của bà con lối xóm đã luôn giúp đỡ gia đình tôi”, bà Trần Thị Loan chia sẻ.

Bà Trần Thị Loan, xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ với đàn dê được hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Phương Trần

“ Với sự nỗ lực của cả hệ thống Mặt trận, những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh Nghệ An đã huy động được 741,9 tỷ đồng. Công tác phân khai nguồn vận động luôn đảm bảo minh bạch, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn sâu sắc, mang lại niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn hộ nghèo.

“Tết Vì người nghèo” - điểm hẹn yêu thương

Một trong những hoạt động ghi đậm dấu ấn trong phong trào “Chung tay vì người nghèo” là Chương trình “Tết Vì người nghèo” được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Từ năm 2013, với vai trò nòng cốt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An triển khai, tổ chức Chương trình thành công, trở thành điểm hẹn yêu thương mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà Tết cho hộ nghèo tại xã Tiền Phong. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Với ý nghĩa đặc biệt, chương trình “Tết vì người nghèo” đã thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình người vào những ngày cận kề năm mới, đem lại niềm tin, hi vọng cho người nghèo vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sự đồng hành, chung tay của Mặt trận, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã góp phần giúp người nghèo “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ năm 2024, chương trình “Tết vì người nghèo” được đổi tên thành “Nghĩa tình dòng Lam”. Chương trình lan tỏa những tấm lòng nhân ái, sẻ chia với người nghèo trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ở mục tiêu dài hơn, xa hơn, chương trình góp phần hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo đến trường, người ốm đau hoạn nạn được chăm sóc, cứu chữa, người nghèo có mái ấm khang trang, có sinh kế bền vững…

Bà Lương Thị Loan, xóm Trường Sơn, xã Vạn An trong ngôi nhà mới được hỗ trợ từ Chương trình " Tết vì người nghèo". Ảnh: Phương Trần

“ Qua 12 năm thực hiện Chương trình “Tết Vì người nghèo”, tỉnh Nghệ An đã vận động, kêu gọi hơn 873 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn lượt hộ nghèo. Riêng Tết Giáp Thìn năm 2024, đã huy động hơn 143 tỷ đồng, tặng quà cho trên 132 nghìn hộ.

Giai đoạn 2023-2024, tỉnh Nghệ An đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.787 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn với tổng nguồn lực trên 843 tỷ đồng. Đây là minh chứng sinh động nhất về truyền thống, đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân” đầy nhân nghĩa của người dân Nghệ An.

“Chúng tôi mong rằng, từ sự giúp đỡ của cộng đồng trong chương trình “Tết vì người nghèo” và nay là “Nghĩa tình dòng Lam”, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, chăm lo lao động, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững” - ông Lê Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết năm 2025 gia đình ông Cụt Văn Hoàng - người có uy tín tại bản Huồi Cáng 2, xã Bắc Lý. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Mái ấm từ những tấm lòng nhân ái

Hưởng ứng phong trào “Xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành Chỉ thị 21-CT/TU ngày 10/02/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai phong trào đồng bộ, hiệu quả. Tại xã Anh Sơn, ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chia sẻ, đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, con em địa phương sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc đã ủng hộ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có căn nhà khang trang hơn. Tính đến tháng 7 năm 2025, các xã cũ của huyện Anh Sơn và xã Anh Sơn hiện nay đã hoàn thành 100% số nhà, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và trực tiếp ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025”. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Thực hiện phong trào, các địa phương trong tỉnh từ miền xuôi đến miền núi đã huy động tối đa nguồn lực, tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại nơi ở an toàn, ổn định cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với bà Ngân Thị Hà, ở xóm Cù Mọn, xã Quỳ Hợp, có một ngôi nhà kín trên, bền dưới không chỉ cải thiện điều kiện sống cho gia đình mà còn khơi dậy niềm tin, động lực vươn lên. Bà Hà cảm động nói: “Trước đây, trời mưa là nhà dột, sợ nhất gió to tốc mái, đổ vách. Mình tôi nuôi hai cháu, con trai mất rồi, con dâu cũng bỏ đi, tôi cứ nghĩ ba bà cháu chắc ở vậy suốt đời. Nay được nhà nước hỗ trợ xây cho căn nhà mới, tôi mừng lắm. Nếu không có mọi người giúp đỡ, biết đến khi nào mới có cái nhà đàng hoàng như bây giờ”.

Bà Ngân Thị Hà, xóm Cù Mọn, xã Quỳ Hợp nhận căn nhà mới hỗ trợ từ Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo”. Ảnh: Phương Trần

“ Tính đến ngày 31/7/2025, 105/130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát, xây nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đã bàn giao và đưa vào sử dụng 20.687 nhà ở kiên cố trên tổng số 20.802 nhà theo kế hoạch. Kết quả này đã phản ánh quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị và sự đồng lòng từ nhân dân.

Lan tỏa các phong trào thiện nguyện

Quá trình vận động hỗ trợ người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kết nối với 182 nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ trên 430 tỷ đồng cho người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và cộng đồng nghèo; Hỗ trợ đồng bào biên giới, hải đảo 80,07 tỷ đồng; xây dựng các công trình an sinh xã hội hỗ trợ trực tiếp 271,2 tỷ đồng (không qua Quỹ người nghèo các cấp).

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát, một trong những đơn vị có nhiều hỗ trợ cho người nghèo chia sẻ:“Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, Công ty luôn đồng hành với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc trong các hoạt động an sinh xã hội, đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa. Qua đó, chúng tôi chung tay cùng cộng đồng, lan tỏa yêu thương và góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát trao những món quà thiết thực, tiếp thêm nghị lực giúp người dân thôn Quyết Tiến, xã Con Cuông vượt qua khó khăn, thiệt hai do thiên tai. Ảnh tư liệu: PV

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2020-2025 tại Nghệ An huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đạt nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn 2020-2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Nghệ An đã tiếp nhận gần 5.805 tỷ đồng từ kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội; trong đó thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận trên 1.446 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho trên 5.000 người; xây dựng được hơn 319 mô hình giảm nghèo; hỗ trợ gần 5.260 hộ nghèo khám chữa bệnh; hỗ trợ 1.460 hộ nghèo, cận nghèo mua Bảo hiểm Y tế; hỗ trợ 23.940 học sinh nghèo học tập; trao quà tết cho trên 796.450 lượt hộ nghèo, hộ cân nghèo…

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong giai đoạn 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái và huy động tối đa nguồn lực xã hội triển khai nhiều mô hình sinh kế, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh tặng quà Tết cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là một chương trình hỗ trợ đơn thuần mà còn là một sứ mệnh cao cả, thể hiện ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi ngôi nhà mới, mỗi chương trình hỗ trợ đem lại những nụ cười hạnh phúc, tình cảm ấm áp. Mỗi cuộc đời được đổi thay là minh chứng sống động cho những nỗ lực không ngừng của cả cộng đồng, trong đó có vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong kết nối, vận động và lan toả tinh thần nhân ái.